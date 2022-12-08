Знаменитый астролог Тамара Глоба предрекла двум знакам зодиака сумасшедший декабрь 2022 года. Вселенная в конце года прокатит двух представителей зодиакальных созвездий на волне бешеного успеха.
Денежная метель: Павел Глоба пообещал сумасшедший конец декабря двум знакам Зодиака
Денежная метель: Павел Глоба пообещал сумасшедший конец декабря двум знакам Зодиака
Овны
Представители огненного знака окажутся в новой реальности, где деньги будут буквально сыпаться с небес. Особенно денежным выдастся конец месяца. Специалист по звездам рекомендует Овнам в декабре прислушиваться к своим близким и не спорить по пустякам. На работе стоит сосредоточиться на главном и отбросить ненужные дела.
Рыбы
Представители водного знака в декабре почувствуют долгожданное спокойствие и гармонию. Жизнь потечет спокойной рекой, при этом в конце года будет масса приятных событий и встреч. Работа и близкие люди подарят много счастья. Звезды предупреждают о конфликте с коллегой. Не беспокойтесь, вы выйдете из ситуации победителем.
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