Денежная метель: Павел Глоба пообещал сумасшедший конец декабря двум знакам Зодиака

Представители огненного знака окажутся в новой реальности, где деньги будут буквально сыпаться с небес. Особенно денежным выдастся конец месяца. Специалист по звездам рекомендует Овнам в декабре прислушиваться к своим близким и не спорить по пустякам. На работе стоит сосредоточиться на главном и отбросить ненужные дела.

Представители водного знака в декабре почувствуют долгожданное спокойствие и гармонию. Жизнь потечет спокойной рекой, при этом в конце года будет масса приятных событий и встреч. Работа и близкие люди подарят много счастья. Звезды предупреждают о конфликте с коллегой. Не беспокойтесь, вы выйдете из ситуации победителем.