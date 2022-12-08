Что приготовила пятница? Гороскоп на 9 декабря для всех знаков Зодиака

Отличный день для того, чтобы искать союзников и помощников. Радует возможность решить какие-то давние бытовые проблемы, хоть это и требует расходов. Постарайтесь не переутомляться во второй половине дня: это время лучше всего подходит для отдыха, пишет Dvorec.
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Овен
Мало что сегодня пригодится вам больше, чем оптимизм и вера в успех. Именно благодаря этим качествам вы не отступаете перед трудностями, справляетесь с самыми сложными проблемами и быстро учитесь всему, что нужно. Легко найти союзников; на вашу сторону готовы встать люди, от которых многое зависит. Стоит повидаться с давними друзьями. Наверняка найдутся и интересные темы для разговоров, и дела, которыми захочется заняться вместе. Помните, что во второй половине дня лучше избегать каких-то особенно утомительных дел и стрессовых ситуаций.
Телец
Поладить с окружающими сегодня может быть сложнее, чем вы ожидали. Возможны конфликты из-за пустяков, конфликты, которые испортят настроение, помешают сосредоточиться на делах. Часто вы поддаетесь на провокации, идете на поводу у людей, которые умеют играть на чужих чувствах. Стоит проявить разборчивость в общении. Старайтесь проводить больше времени с теми, кто поднимает вам настроение, радует и вдохновляет. Вы отлично справляетесь со многими делами, если будете действовать самостоятельно.
Близнецы
Сегодня вы можете сделать много полезного, причем не только для себя. Становится ясно, что нужно предпринять, чтобы жизнь ваших близких изменилась к лучшему, решились проблемы, в последнее время беспокоившие всех. Вы с энтузиазмом беретесь даже за самые сложные дела, не отступаете, даже если на пути возникают преграды. Вероятны выгодные сделки. Во всем, что касается денег, вы можете положиться на интуицию: она не подводит ни в мелочах, ни в серьезных делах. Вероятны удачные совпадения, благодаря которым у вас появятся отличные идеи.
Рак
Беспокойный день. Дел гораздо больше, чем обычно, и не всегда ясно, за что стоит браться в первую очередь. Окружающие часто вмешиваются в ваши дела, и не всегда делают это деликатно. Но вы не раздражаетесь, относитесь к происходящему с юмором. Возможны необычные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление. Если первая половина дня посвящена, в основном, решению текущих задач, то во второй можно строить планы на будущее, обдумывать каждую мелочь. Вам удается правильно оценить сложившуюся ситуацию, учесть самые вероятные варианты развития событий.
Лев
Не спешите с решениями, касающимися работы. Сегодня может быть трудно правильно оценить профессиональные перспективы, решить, на каких делах сосредоточиться сейчас, а какие отложить на потом. Планы, которые вы строите с большим энтузиазмом, не всегда реалистичны; есть риск выдать желаемое за действительное. Хорошо складываются личные отношения, вы с полуслова понимаете близких. Вечер отлично подходит для разговора о делах, важных для всех.
Дева
Подходящий день для встречи с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Можно вести серьезные разговоры, обсуждать вопросы, прежде вызывавшие немало споров. Вас внимательно слушают даже те, кого прежде волновало только собственное мнение. Люди, сомневавшиеся в ваших талантах, видят, что вы способны на многое. Можно заниматься оформлением документов, составлением официальных писем и запросов, обращаться в государственные организации. Вторая половина дня подходит для покупок и решения финансовых вопросов.
Весы
Вы не витаете в облаках, смотрите на вещи реально, и именно поэтому быстро находите ответы на важные вопросы. Часто помогает старый опыт: благодаря ему вы вовремя замечаете то, чего не увидели другие. Вероятны успехи в работе, особенно привычной, хорошо знакомой. Только Весам, работающим с финансовыми документами, стоит быть осторожнее: возможны досадные ошибки. С близкими вы быстро находите общий язык, не появляется причин для разногласий и споров. Старые друзья могут неожиданно зайти в гости, принести хорошие новости или предложить что-то необычное.
Скорпион
За важные дела стоит браться с самого утра, так вы быстро добьетесь нужного результата. Охотно помогают давние знакомые, проверенные деловые партнеры. Они доверяют вашему мнению, прислушиваются к советам и не задают лишних вопросов. С новыми союзниками стоит быть внимательнее: они порой действуют совсем не так, как вам хотелось бы. Вероятны неожиданные встречи. Некоторые Скорпионы вновь сталкиваются с людьми, с которыми уже когда-то пытались найти общий язык, но не смогли. На этот раз все гораздо проще: удается не только договориться, но и подружиться.
Стрелец
Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции: ее подсказки помогают избежать ошибок, определиться с планами на будущее, найти подход к окружающим. Не всем понятно, почему вы поступаете так, а не иначе. Споров не возникает, но какие-то неприятные моменты возможны. Старайтесь спокойно реагировать на критику, не огорчаться, если не получите поддержки, на которую рассчитывали. День благоприятен для учебы. Выбирайте то, что вам действительно интересно. Тогда вы быстро запомните все, что может пригодиться.
Козерог
Отличный день, позволяющий добиться почти невозможного. Он подходит для важных разговоров. Неважно, будете ли вы обсуждать работу, личные дела или планы на будущее; в любом случае вы получите поддержку и полезные советы, а также информацию, которая пригодится в ближайшее время. Нет нужды торопиться, можно спокойно обдумывать каждый шаг, и это радует. Вдохновляет и дает шанс реализовать какую-то старую идею. В этом вам наверняка помогут друзья и давние знакомые. Благодаря им вы быстро добьетесь нужного результата.
Водолей
Кое-какие трудности сегодня могут возникнуть, но справляться с ними в одиночку вам не придется. Рядом есть люди, на которых можно положиться. Часто даже просить их о помощи не приходится: все и так понимают, что нужно делать. Середина дня порадует хорошими новостями, известиями от человека, о судьбе которого вы беспокоились. Обсуждать важные вопросы лучше в спокойной, непринужденной обстановке. Так вам гораздо проще будет и найти верный тон, и убедить в своей правоте тех, кто настроен скептически. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение.
Рыбы
Лучше ничего не откладывать надолго. Первая половина дня благоприятна, в это время у вас практически все получается хорошо. Могут появиться новые идеи, связанные с работой. Становится ясно, как можно быстрее справиться с делами. Вы с удовольствием экспериментируете и добиваетесь отличных результатов. Во второй половине дня может потребоваться отдых. Это непростое время с точки зрения эмоций: вы порой переживаете из-за пустяков, настроение может портиться без видимых причин. Сделайте небольшую паузу, и вы почувствуете себя гораздо энергичнее и бодрее.