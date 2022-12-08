Потеряют все: Тамара Глоба предрекла перемены в карьере двум знакам Зодиака в декабре

Дева

У представителей земного знака на работе сложится двоякая ситуация. Ваши коллеги пойдут против руководства, желая отстоять свою позицию. Девы встанут перед выбором: поддержать микроклимат в коллективе или рискнуть возразить начальнику. Тамара Глоба советует представителям знака слушать только свою интуицию и не поддаваться на уловки толпы. Перед Новым годом на работе могут начаться сокращения, чтобы не попасть в список неугодных, Девам стоит стать решительнее.