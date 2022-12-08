Астролог Тамара Глоба предупредила два знака Зодиака о существенных переменах в карьере в конце декабря. Этот период станет временем перемен для двух представителей зодиакального круга, пишет prochepetsk.
Потеряют все: Тамара Глоба предрекла перемены в карьере двум знакам Зодиака в декабре
Дева
У представителей земного знака на работе сложится двоякая ситуация. Ваши коллеги пойдут против руководства, желая отстоять свою позицию. Девы встанут перед выбором: поддержать микроклимат в коллективе или рискнуть возразить начальнику. Тамара Глоба советует представителям знака слушать только свою интуицию и не поддаваться на уловки толпы. Перед Новым годом на работе могут начаться сокращения, чтобы не попасть в список неугодных, Девам стоит стать решительнее.
Стрелец
В конце года представители огненного знака бросят нелюбимую работу. Причем решение придет в самый неожиданный момент. Тамара Глоба советует не рубить сплеча. Прежде чем кидать на стол боссу заявление об увольнении, хотя бы начните изучать рынок труда. Если сожжете мосты прямо сейчас, рискуете оказаться в затруднительной ситуации без работы и денег.