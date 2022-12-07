Гороскоп на 7 декабря для всех Знаков Зодиака

Скорпион

Скорпион весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Скорпиону ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Скорпион может с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде вещь почти бесполезная, и кроме него она никому не нужна.

Стрелец

Звезды гороскопа советуют Стрельцу идти только прямыми путями. Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Стрелец хочет получить нужный результат, ему придется действовать открыто. Окружающие тоже оценят в Стрельце честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.

Козерог

В каких-то вопросах Козерогу для достижения нужного результата придется говорить то, что от него ждут, а не то, что он думает на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах тем более. Выложив все напрямую, Козерог рискует навредить и делу, и себе. Если же он воздержится от комментариев, то вполне способен оказаться в выигрыше.

Водолей

В делах Водолей будет настроен решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь, однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Водолею лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.

Рыбы