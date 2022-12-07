Гороскоп предполагает повышенное стремление к независимости и готовность любой ценой отстаивать свои интересы.
Гороскоп на 7 декабря для всех Знаков Зодиака
Звезды наделяют такими качествами, как самостоятельность, решительность и категоричность, так что в любых делах не стоит ждать от окружающих уступок и компромиссов. Наоборот, в течение дня вы можете заметить нежелание людей считаться с чужим мнением и мириться с вмешательством в свои дела.
Овен
Телец
В делах Телец способен на решительные, даже радикальные меры, особенно в сфере финансов. Вместо того чтобы семь раз отмерить, он будет настроен семь раз отрубить. С одной стороны, есть опасность того, что Телец необдуманно пустит деньги на ветер. С другой, что его боевой настрой поможет ему решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.
Близнецы
В Близнецах может проснуться критик. Причем критичность Близнецов будет в меньшей степени направлена на себя и в большей на всех остальных. Близнецам может казаться, что их замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Мудрые советы Близнецов пропадут даром, а вот критика способна стать источником обид. Так что им решать, стоит ли тратить на критику нервы и силы без всякой надежды на результат.
Рак
Существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Рака свои дела или даже сделать крайним в каких-то вопросах. Они почувствуют его податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться. Изменить такое положение дел Рак сможет, только если будет жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день ему суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные.
Лев
Весь день Лев может ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, его будет поджимать время, может быть, подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих. В любом случае, от давления Льву вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лев может лишь уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам.
Дева
Весы
У Весов будет обострено чувство справедливости. Они способны грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтут, что окружающие эти интересы притесняют. Что ж, иногда неплохо «покачать права», а заодно и поставить обидчика на место. Однако Весы способны увидеть нарушение прав даже там, где этого нет и в помине. Или там, где это нарушение можно разглядеть лишь под очень большим микроскопом.
Скорпион
Скорпион весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Скорпиону ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Скорпион может с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде вещь почти бесполезная, и кроме него она никому не нужна.
Стрелец
Звезды гороскопа советуют Стрельцу идти только прямыми путями. Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Стрелец хочет получить нужный результат, ему придется действовать открыто. Окружающие тоже оценят в Стрельце честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.
Козерог
В каких-то вопросах Козерогу для достижения нужного результата придется говорить то, что от него ждут, а не то, что он думает на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах тем более. Выложив все напрямую, Козерог рискует навредить и делу, и себе. Если же он воздержится от комментариев, то вполне способен оказаться в выигрыше.
Водолей
Рыбы
У Рыб день разгребания завалов. Даже если это не было предусмотрено их расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что им придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим «чем-то» окажется рабочий стол, а может быть, Рыбам пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Рыбы имеют все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное, сообщает 1001goroskop.ru.