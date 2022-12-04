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ВИДЕО ⟩ Рождественские рынки Вены и Таллинна: где чище и цены дешевле?

Мерилин Няреп Крислин Метсанурм
Рождественские рынки Вены и Таллинна: где чище и цены дешевле?
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Фото: Pilt videost

Рождественский базар, открывшийся на прошлой неделе на Ратушной площади Таллинна, шокировал местных жителей своими непомерно высокими ценами. «Я думал, что заказал баранью колбаску, но у нее не было никакого вкуса, а стоила она тринадцать евро», – говорит Марко, который предпочел бы пообедать в ресторане. Репортер Elu24 Крислин недавно посетила крупнейший в Европе рождественский рынок в Австрии, чтобы сравнить цены с нашими.

Репортер Elu24 Крислин отправилась на Ратушную площадь Таллинна, чтобы посмотреть ежегодный рождественский базар, который в этом году она посетила впервые. Но всего неделю назад она была на крупнейшем в Европе рождественском рынке в Вене, Австрия.

В Австрии рынок располагается в самом центре города на площади Ратхаусплац, которая была похожа на сказку, так как вся территория украшена различными декорациями. Там можно найти множество изделий местных ремесленников, включая различные керамические изделия и всевозможные рождественские украшения. «Это рождественское украшение-сувенир стоит 4,5 евро», – говорит репортер, добавляя, что небольшой рождественский подарок можно было приобрести всего за 2,5 евро.

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