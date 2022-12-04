Один предостерегающий пост в Фейсбуке и комментарий пярнуского полицейского – и неприятности на несколько лет обеспечены. Именно это произошло с предпринимательницей, управляющей домом отдыха в Кабли, против которой был подан иск, и теперь, спустя два года, компромисс может быть достигунт лишь за большие деньги. В эпицентре событий – бывший вильяндийский бизнесмен, сварливый Пеэтер Каарес.
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ДЕРЕВЕНЬКУ КАБЛИ ЛИХОРАДИТ ⟩ История о том, как предупреждающий пост в Фейсбуке и комментарий полицейского довели дело до суда
История о том, как предупреждающий пост в Фейсбуке и комментарий полицейского довели дело до суда
Во вторник, 29 ноября, в Пярнуском уездном суде состоялось виртуальное слушание, на котором присутствовали только адвокаты обеих сторон и судья. Во время заседания, которое длилось почти час, обсуждалось дело, которое было передано в суд в начале прошлого года.