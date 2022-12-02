СРАВНИ ⟩ Таллинн захотел быть как Брюссель? На главных площадях двух европейский столиц абсолютно одинаковые рождественские ели

А еще в немецком издании DW появился свой ТОП европейских рождественских ярмарок, в который Таллинн не вошел, но вошел Брюссель, столица Бельгии, являющийся и столицей Евросоюза. В этом году на Ратушной площади в Брюсселе действительно красивая елка, хотя в некоторые прошлые годы там часто для ярмарки выбирали довольно скромную ель. В эстонской столице в последние годы главное рождественское дерево, украшающее собой сердце Таллинна, пышное и красивое. Но многие уже успели заметить, что цветовая гамма оформления дерева постоянно одинаковая. Выбираются желто-золотые шары и такого же цвета гирлянды.

Кто у кого в этом году вдохновился, мы не знаем, но абсолютно точно видно, что на Ратушных площадях двух европейских столиц появились совершенно одинаковые как по размеру, пышности, так и по украшению ели. Как будто это один город. Можно даже перепутать.

Рождественский рынок "Зимние чудеса" в Брюсселе – главное событие рождественского сезона в столице Бельгии. 200 шале (рождественских домиков) расположены на роскошной площади Гран-Плас, здесь есть даже каток и гигантская елка, украшенная мерцающими огнями. В этом году рынок празднует свое 200-летие, и на нем запланированы представления, которые порадуют любителей квестов, пишет DW.

«Посетите Санта-Клауса, осмотрите прилавки, чтобы найти украшения ручной работы и красивые вязаные изделия из овечьей шерсти. Съешьте квашеную капусту и кровяную колбасу и запейте глинтвейном. Для сладкоежек есть эстонские пипаркоки и пирожные с корицей и кардамоном. Наконец, насладитесь яркими выступлениями народных танцоров и музыкантов», – рекомендует журнал Vogue таллиннскую рождественскую ярмарку.

Смотрите фото и сравнивайте! Похожи главные ели двух государств?

Рождественская ель и рынок в Брюсселе. Фото: OLIVIER MATTHYS

Рождественская ель на Ратушной площади Таллинна Фото: Mihkel Maripu