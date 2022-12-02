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СРАВНИ ⟩ Таллинн захотел быть как Брюссель? На главных площадях двух европейский столиц абсолютно одинаковые рождественские ели

Limon.ee
Таллинн захотел быть как Брюссель? На главных площадях двух европейский столиц абсолютно одинаковые рождественские ели
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Рождественская ель в Брюсселе.
Рождественская ель в Брюсселе. Фото: NICOLAS MAETERLINCK

Таллинн в этом году дает фору многим европейским столицам. Мировые СМИ наперегонки объявляют рождественскую ярмарку в эстонской столице одной из лучших в мире. Об этом уже сообщили такие издания, как The Times и Vogue. 

А еще в немецком издании DW появился свой ТОП европейских рождественских ярмарок, в который Таллинн не вошел, но вошел Брюссель, столица Бельгии, являющийся и столицей Евросоюза. В этом году на Ратушной площади в Брюсселе действительно красивая елка, хотя в некоторые прошлые годы там часто для ярмарки выбирали довольно скромную ель. В эстонской столице в последние годы главное рождественское дерево, украшающее собой сердце Таллинна, пышное и красивое. Но многие уже успели заметить, что цветовая гамма оформления дерева постоянно одинаковая. Выбираются желто-золотые шары и такого же цвета гирлянды. 

Кто у кого в этом году вдохновился, мы не знаем, но абсолютно точно видно, что на Ратушных площадях двух европейских столиц появились совершенно одинаковые как по размеру, пышности, так и по украшению ели. Как будто это один город. Можно даже перепутать. 

Рождественский рынок "Зимние чудеса" в Брюсселе – главное событие рождественского сезона в столице Бельгии. 200 шале (рождественских домиков) расположены на роскошной площади Гран-Плас, здесь есть даже каток и гигантская елка, украшенная мерцающими огнями. В этом году рынок празднует свое 200-летие, и на нем запланированы представления, которые порадуют любителей квестов, пишет DW

«Посетите Санта-Клауса, осмотрите прилавки, чтобы найти украшения ручной работы и красивые вязаные изделия из овечьей шерсти. Съешьте квашеную капусту и кровяную колбасу и запейте глинтвейном. Для сладкоежек есть эстонские пипаркоки и пирожные с корицей и кардамоном. Наконец, насладитесь яркими выступлениями народных танцоров и музыкантов», – рекомендует журнал Vogue таллиннскую рождественскую ярмарку. 

Смотрите фото и сравнивайте! Похожи главные ели двух государств? 

Рождественская ель и рынок в Брюсселе.
Рождественская ель и рынок в Брюсселе. Фото: OLIVIER MATTHYS
Рождественская ель на Ратушной площади Таллинна
Рождественская ель на Ратушной площади Таллинна Фото: Mihkel Maripu
Рождественская ель на Ратушной площади Таллинна
Рождественская ель на Ратушной площади Таллинна Фото: Mihkel Maripuu
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