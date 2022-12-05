Эта неделя не будет слишком богатой на важные и значимые события. В первой ее половине стоит остерегаться хвастовства, излишнего оптимизма, гордости. Старайтесь не давать обещания и не брать на себя обязательства. В порыве повышенного энтузиазма вы рискуете взяться за дело, с которым в итоге не справитесь.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 5 по 11 декабря
СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Благоприятные дни: 11 декабря
Неблагоприятные дни: 7, 8 декабря
Любовь. В личной жизни типичных Стрельцов все будет зависеть от способности к креативу, инициативы или же лени. Каждый получит то, что заслужил. В отношениях, которые только начались, вы будете гораздо больше брать, чем давать. Конечно, это здорово, что вы уверены в себе, и рассчитываете только на самое лучшее. Но, уверены ли вы, что соответствуете этому? Возможно, вы столкнетесь с последствиями ранее допущенных ошибок. Самое время проанализировать свой внешний вид, манеры, достижения, а также то, что может представлять интерес для кого-то другого.
Работа. Вам стоит задуматься о новом проекте или даже о новом месте работы. Уйдите от рутины и повседневности.
Здоровье. Вас могут беспокоить головные боли. Если причина в артериальном давлении — займитесь здоровьем всерьез.
Ваш маленький Стрелец. Ваш ребенок может преподнести вам незабываемый сюрприз: первые шаги, первое слово, первый рисунок.
КОЗЕРОГ 22.12 – 19.01
Благоприятные дни: 5, 6 декабря
Неблагоприятные дни: 9, 10, 11 декабря
Любовь. На предстоящей неделе ваша излишняя активность и поспешность в личной жизни могут дать лишь отрицательный результат. В данный момент лучше промолчать, чем высказывать все, что вы думаете. Остерегайтесь недоговоренности и двусмысленности, не позволяйте себя обманывать. Попытайтесь проанализировать происходящее и найти устраивающий вас и вашего партнера вариант развития отношений. Сейчас вам важно разобраться в своих чувствах.
Работа. Отложите на неделю важные деловые встречи и подписание контрактов. Сейчас не время для серьезных решений.
Здоровье. В данный момент ваш организм весьма уязвим для инфекций. Будьте предусмотрительны.
Ваш маленький Козерог. Ваш ребенок сейчас может стать замкнутым и обидчивым, постарайтесь его «расшевелить».
ВОДОЛЕЙ 20.01 – 18.02
Благоприятные дни: 7, 8 декабря
Неблагоприятные дни: 5, 6, 11 декабря
Любовь. Ближайшая неделя сулит Водолеям обновление, появятся возможности для знакомств и качественных перемен в личной жизни. Вам сейчас точно не стоит оставлять все как есть, тем более что перемены все равно произойдут, лучше вы станете их инициатором. Полагайтесь на друзей и на давних партнеров, старайтесь не замыкаться и не принимать ответственные решения самостоятельно. Найдите время для непринужденного общения, посещения кафе, ресторанов, выставок и прочих светских «тусовочных» мест.
Работа. Не привязывайтесь сейчас к старому, ищите новые пути и нестандартные схемы. Вам должно повезти.
Здоровье. Берегите нервы – свои и чужие. Сохраняйте спокойствие, и все будет в порядке.
Ваш маленький Водолей. Предоставьте ребенку немного самостоятельности – это то, что ему сейчас нужно.
РЫБЫ 19.02 – 20.03
Благоприятные дни: 9, 10, 11 декабря
Неблагоприятные дни: 7, 8 декабря
Любовь. Дорогие Рыбы! Приготовьтесь к непростой неделе. Скорее всего, в отношениях вы станете давить на своего партнера, навязывать свое мнение (не важно, давно вы вместе, или только встречаетесь). Вам следует культивировать в себе проявление ласки, нежности, даже без повода и, не обращая внимания на то, что первоначальная реакция не совсем такая, как вы ожидали. Примите то, что вы имеете как должное, это особенно касается личных отношений. Сейчас не время что-либо менять.
Работа. Перспективных возможностей может оказаться больше, чем вы сможете потянуть. Сосредоточьтесь на главном.
Здоровье. Будьте особенно внимательны во время активного отдыха. Эта неделя чревата травмами и падениями.
Ваши маленькие Рыбы. Воспитательный и назидательный фактор в настоящее время необходим вашему ребенку.
ОВЕН 21.03 – 19.04
Благоприятные дни: 7, 8 декабря
Неблагоприятные дни: 9, 10 декабря
Любовь. В вопросах личного характера типичных Овнов в ближайшем будущем, несомненно, ожидает успех. Неделя идеально подходит для неформального общения и знакомств. Сейчас вы можете пережить головокружительные ощущения, если позволите себе немного расслабиться. Отправьтесь в романтическое путешествие по просторам родной страны. Отдых и впечатления обещают быть незабываемыми, а знакомства — весьма и весьма перспективными. Самое главное сейчас – не сидеть дома в ожидании чуда. Творите свою жизнь сами.
Работа. Настало время для расширения вашего бизнеса, выхода на новые рынки и установления новых деловых контактов.
Здоровье. Помните о необходимой диете, не злоупотребляйте алкоголем, берегите печень.
Ваш маленький Овен. Найдите время для образовательных мероприятий, посещения выставок или музеев.
ТЕЛЕЦ 20.04 – 20.05
Благоприятные дни: 9, 10 декабря
Неблагоприятные дни: 5, 6, 11 декабря
Любовь. Для типичных Тельцов ближайшая неделя станет временем экстремального напряжения, полной самоотдачи и нервных потрясений. Ситуация потребует от вас умения идти на риск и готовности к испытаниям и проверкам. В личной жизни вас ждут острые ситуации, которые в лучшем случае лишь подогреют страсть и найдут выход в сексуальной разрядке. Помните, что любовь и физическая близость – лучший способ все простить и забыть обиды.
Работа. Для бизнеса сейчас время непростое. Возможно, вам нужно отказаться от того, что вас обременяет.
Здоровье. В настоящее время экстремальные виды спорта весьма небезопасны для вас.
Ваш маленький Телец. Не отпускайте ребенка играть на каток и ледяную горку – сейчас он может травмироваться.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 –21.06
Благоприятные дни: 11 декабря
Неблагоприятные дни: 7, 8 декабря
Любовь. В ближайшее время в личной, и в семейной жизни Близнецы будут склонны перестраховываться. Но не обойдется без осложнений в отношениях, если вы станете настаивать на собственном видении того, как надо распоряжаться семейным бюджетом в ближайшей перспективе. Если вы альтруист, то нынешняя напряженная ситуация может разрядиться компромиссом к взаимному удовольствию. Самое главное для вас в настоящее время – понять причину разногласий и увидеть в своем партнере недостающие вам качества.
Работа. Не выступайте сейчас с инициативами. Компаньоны и сотрудники не разделят вашего энтузиазма.
Здоровье. Если у вас есть хронические заболевания, то на этой неделе они напомнят вам о себе.
Ваши маленькие Близнецы. Ваш ребенок не будет послушным, скорее всего, он все будет воспринимать в штыки.
РАК 22.06 – 22.07
Благоприятные дни: 5, 6 декабря
Неблагоприятные дни: 9, 10 декабря
Любовь. Ситуация не располагает к знакомствам и яркому проявлению чувств. Отношения могут утомить вас и превратиться в рутину. Решение повседневных вопросов не доставит вам приятных эмоций. Наведите порядок в своих чувствах и, если причина в вас, и не срывайте зло на партнере. Знакомства в настоящее время не принесут вам ничего нового, вам покажется, что вы ходите по замкнутому кругу. Данный период нужно просто перетерпеть, отдав долги (не только материальные), в том числе и вашим бывшим партнерам.
Работа. Прибыльной работы сейчас не будет. Вас ожидают обычная «текучка» и исправление ранее допущенных промахов.
Здоровье. Обратите пристальное внимание на проблемы собственного здоровья, особенно на сбои в системе пищеварения, пишет wday.ru.
Ваш маленький Рак. Возможно, ваш ребенок заболеет на этой неделе. Уделите его здоровью максимум внимания.
ЛЕВ 23.07 – 22.08
Благоприятные дни: 7, 8 декабря
Неблагоприятные дни: 5, 6 декабря
Любовь. Эта неделя для вас – время любви, обретения гармонии и восстановления отношений. Не отказывайте себе в радости и искренних чувствах. Это прекрасный период для вашего творческого раскрытия, реализации давно задуманных планов, завоевания сердец и укрепления отношений. Вы ощутите прилив сексуальной энергии. Совместный отдых подойдет как нельзя кстати. Будьте щедры, постарайтесь облагодетельствовать своих любимых. Уже сейчас начинайте готовиться к празднованию Нового года.
Работа. Этот момент идеально подходит для участия в выставках и проведения рекламных кампаний.
Здоровье. Берегите сердце и не перетруждайте себя повышенными физическими нагрузками.
Ваш маленький Лев. Сейчас нужно создать все возможности для того, чтобы ребенок проявил себя творчески.
ДЕВА 23.08 – 22.09
Благоприятные дни: 5, 6, 10 декабря
Неблагоприятные дни: 7, 8 декабря
Любовь. Отношения, которые начались недавно (это относится и к новым этапам в вашей совместной жизни) поставят вас на роль ведомого, что для вас не слишком комфортно. Поэтому не спешите ни с решениями, ни с их реализацией. Тем более, что домашние проблемы навалятся на вас и заслонят собою все остальные. Хорошо, если это будут вопросы жилищного характера, связанные со строительством дома или ремонтом квартиры. Для знакомств нынешний период неблагоприятен, отдых планировать не стоит.
Работа. О карьерном росте придется на время забыть, много сил и времени отнимет решение жилищных вопросов.
Здоровье. Болезни желудочно-кишечного тракта доставят вам беспокойство, если вы не будете следовать диете.
Ваша маленькая Дева. Окружите ребенка теплом и заботой, сейчас он обязательно должен чувствовать себя любимым.
ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Благоприятные дни: 7, 8 декабря
Неблагоприятные дни: 9, 10, 11 декабря
Любовь. Хорошее время для романтического общения и знакомств в коротких поездках. Не сидите на одном месте, активно путешествуйте, перемещайтесь, знакомьтесь и встречайтесь с новыми людьми. Переписка и короткие поездки помогут вам наладить отношения. Нынешний момент не способствует завязыванию длительных отношений, но вы к ним и не очень-то склонны. Зато это прекрасный период для флирта, ухаживаний и непринужденного общения.
Работа. Чем больше вы будете перемещаться, общаться и встречаться, тем больше успеете и заработаете.
Здоровье. Очень велика вероятность простуды и острых респираторных заболеваний (особенно в поездках).
Ваши маленькие Весы. Вы должны использовать период интенсивного усвоения информации вашим ребенком.
СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Благоприятные дни: 9, 10, 11 декабря
Неблагоприятные дни: 5, 6 декабря
Любовь. В новых отношениях вы можете быть слишком требовательны и строги, что может поставить под вопрос их дальнейшее развитие. Во избежание конфликтных ситуаций постарайтесь не только раздать имеющиеся долги, но и сделать ценные подарки близким и любимым. Расставайтесь с деньгами легко, поправить финансовое положение вы сможете довольно скоро, а вот желаемый эффект ничем не заменишь. Эта неделя подойдет для шопинга, покупок как крупных, так и мелких, вложений в дом, недвижимость.
Работа. Период подходит для решения имущественных вопросов, проведения финансовых операций.
Здоровье. Берегите горло, не проводите много времени на свежем воздухе– так недалеко и до ангины.
Ваш маленький Скорпион. Вам впору задуматься о пищевом рационе вашего ребенка, сбалансируйте его.