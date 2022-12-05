Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 5 по 11 декабря

Работа. Для бизнеса сейчас время непростое. Возможно, вам нужно отказаться от того, что вас обременяет.

Здоровье. В настоящее время экстремальные виды спорта весьма небезопасны для вас.

Ваш маленький Телец. Не отпускайте ребенка играть на каток и ледяную горку – сейчас он может травмироваться.

БЛИЗНЕЦЫ 21.05 –21.06

Благоприятные дни: 11 декабря

Неблагоприятные дни: 7, 8 декабря

Любовь. В ближайшее время в личной, и в семейной жизни Близнецы будут склонны перестраховываться. Но не обойдется без осложнений в отношениях, если вы станете настаивать на собственном видении того, как надо распоряжаться семейным бюджетом в ближайшей перспективе. Если вы альтруист, то нынешняя напряженная ситуация может разрядиться компромиссом к взаимному удовольствию. Самое главное для вас в настоящее время – понять причину разногласий и увидеть в своем партнере недостающие вам качества.

Работа. Не выступайте сейчас с инициативами. Компаньоны и сотрудники не разделят вашего энтузиазма.

Здоровье. Если у вас есть хронические заболевания, то на этой неделе они напомнят вам о себе.

Ваши маленькие Близнецы. Ваш ребенок не будет послушным, скорее всего, он все будет воспринимать в штыки.

РАК 22.06 – 22.07

Благоприятные дни: 5, 6 декабря

Неблагоприятные дни: 9, 10 декабря