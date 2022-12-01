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Взлетаем, пристегните ремни! ⟩ Глоба назвала знаки Зодиака, которых ждет небывалый взлет в декабре

Limon.ee
Глоба назвала знаки Зодиака, которых ждет небывалый взлет в декабре
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Фото: Shutterstock

Называем главных счастливчиков месяца, пишет TopNews.

Тамара Глоба назвала два знака Зодиака, которых ждет невероятная удача в декабре. По ее словам, фортуна будет на стороне Овнов и Тельцов.

У Овнов, например, наладится все в финансовом плане. Деньги, можно сказать, потекут рекой. Поэтому декабрь – самое время, чтобы закрыть свои денежные гештальты.

«Тельцы получат шанс многое в жизни изменить: работу, профессию, место жительства, город или даже страну. Тут важно принять важное решение, которое повлияет на дальнейшую жизнь», – заверила Глоба.

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