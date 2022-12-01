Взлетаем, пристегните ремни! ⟩ Глоба назвала знаки Зодиака, которых ждет небывалый взлет в декабре

Тамара Глоба назвала два знака Зодиака, которых ждет невероятная удача в декабре. По ее словам, фортуна будет на стороне Овнов и Тельцов.

У Овнов, например, наладится все в финансовом плане. Деньги, можно сказать, потекут рекой. Поэтому декабрь – самое время, чтобы закрыть свои денежные гештальты.