Начало дня проходит беспокойно и не слишком удачно. Могут неожиданно появиться новые дела, из-за которых придется отложить запланированное раньше, и это едва ли кого-то обрадует. Чаще обычного возникают разногласия между близкими людьми, возможны обиды из-за пустяков, взаимные претензии, пишtn Dvorec.
Что приготовила пятница? Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака
Овен
Вы хотите немедленно добиться блестящих результатов во всем, за что беретесь. Желание вполне понятное, но, увы, едва ли выполнимое в первой половине дня. В это время вероятны неожиданные трудности, задержки в делах и нарушение договоренностей. Старайтесь относиться к этому философски и не переживать: совсем скоро ситуация изменится к лучшему. Вторая половина дня будет интересной и плодотворной. Она отлично подходит для самостоятельной работы: вы отлично справляетесь и с уже знакомыми делами, и с совершенно новыми. Гармоничны личные отношения, общение с близкими радует.
Телец
Начало дня может быть довольно сложным. Дело тут не столько в возникающих проблемах, которые не так уж серьезны, сколько в нестабильности эмоционального фона. Подумайте, что могло бы поднять вам настроение, найдите время для вдохновляющих занятий, и вы сразу увидите, что ситуация меняется к лучшему. Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы вернуться к старым делам и, наконец, успешно завершить их. Вы хорошо справляетесь с тем, что раньше не получалось, быстро находите ответы на многие вопросы.
Близнецы
Начало дня будет удачным. Вы творчески подходите к решению многих проблем, добиваетесь отличных результатов там, где прежде не получалось ничего хорошего. Многим Близнецам помогает старый опыт: благодаря ему представители знака быстро находят выход из неоднозначных ситуаций. Вторая половина дня тоже хороша, хоть и не столь плодотворна. Она отлично подходит для того, чтобы повидаться со старыми друзьями, провести время с людьми, которые вам особенно дороги. Вероятны удачные совпадения, неожиданные встречи, поднимающие настроение.
Рак
Не спешите с важными решениями. Первая половина дня не подходит для того, чтобы что-то кардинально менять в жизни или отказываться от старых планов ради реализации смелых, но пока далеких от реальности идей. Зато это отличное время для того, чтобы разобраться с накопившимися делами, решить какие-то мелкие вопросы. Вторая половина дня отлично подходит для деловых переговоров и обсуждения серьезных вопросов. Вас внимательно слушают очень разные люди, и среди них есть те, от кого многое зависит. Не исключено, что вы найдете не только влиятельных союзников, но и новых друзей.
Лев
В первой половине дня нужно успеть многое, этот период складывается довольно напряженно. Не всегда удается найти общий язык с окружающими, часто проще действовать самостоятельно, чем договориться о сотрудничестве даже с проверенными союзниками. Будьте готовы брать на себя ответственность за других, исправлять чужие ошибки. Вторая половина дня проходит куда легче. Это время открывает много новых возможностей, и вам удается не упустить ни одной. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Удастся спокойно обсудить вопросы, важные для всех.
Дева
День отличных идей и новых смелых планов. Не сразу удается реализовать задуманное, но вы ничего не откладываете надолго и вскоре наверняка вернетесь к сегодняшним замыслам. Стоит быть осторожнее в финансовых делах: тут вы склонны к некоторому легкомыслию и можете много потратить на пустяки. Легко найти общий язык с окружающими: вы многих понимаете с полуслова, часто догадываетесь о том, что не говорится прямо. Вторая половина дня подходит для встречи с друзьями или романтического свидания. Возможны приятные сюрпризы, которые запомнятся надолго.
Весы
Какие бы сюрпризы ни преподносил этот день, старайтесь не нарушать договоренностей, достигнутых раньше, и помнить о старых планах. Важно не подвести людей, которые на вас рассчитывают; от того, удастся ли вам это, во многом будет зависеть дальнейшее развитие отношений. В первой половине дня лучше действовать самостоятельно, вторая же вполне подходит для поиска союзников и объединения усилий. Старые друзья могут предложить что-то интересное или поделиться информацией, которая пригодится вам в ближайшее время, поможет принять верное решение.
Скорпион
День, когда в самых важных делах лучше рассчитывать на свои силы и не ждать безусловной поддержки даже от проверенных союзников. Все складывается неплохо, но некоторые дела занимают больше времени, чем вы ожидали; учитывайте это и стройте реальные планы. Могут возникнуть небольшие разногласия на работе, но все быстро уладится, вы не допустите серьезного конфликта. Стоит прислушаться к интуиции: она подсказывает, на каких делах стоит сосредоточиться сейчас, а какие могут подождать. А вот от советов толку мало, ведь часто люди дают их, совершенно не разобравшись в ситуации.
Стрелец
Первая половина дня не обходится без неожиданностей и они, надо признать, не всегда оказываются приятными. Однако вы не теряете оптимизма, даже столкнувшись с трудностями, сохраняете уверенность в успехе и достигаете своих целей. Не исключены какие-то разногласия на работе, даже горячие споры. Они оказываются полезными, поскольку помогают найти оптимальное решение. Вторая половина дня проходит гораздо приятнее. Она обещает встречи с людьми, по которым вы успели соскучиться, и приятные новости. В это время хорошо строить планы: вы реально оцениваете свои силы, понимаете, чего сможете добиться.
Козерог
Важно не зацикливаться на пустяках в начале дня. В это время действительно не все складывается так, как было задумано, но особенно переживать не стоит: все получится, просто чуть позже. Вряд ли удастся совершенно избежать раздражающей суеты, но и она не заставит вас совершить какие-то серьезные ошибки. Вторая половина дня – отличное время для каких-то спокойных и вдохновляющих занятий, а также встреч с людьми, которые знают, как поднять вам настроение. Лучше отложить обсуждение острых вопросов, особенно финансовых: тут вряд ли удастся избежать разногласий.
Водолей
Начало дня проходит беспокойно. Приходится заниматься несколькими делами сразу и принимать решения, располагая лишь минимумом информации. Но вы не теряетесь, сохраняете здравый смысл и все делаете правильно. Ситуация же на глазах меняется к лучшему, открывается все больше новых возможностей. Вторая половина дня отлично подходит для общения с самыми разными людьми. Неважно, будете ли вы обсуждать рабочие вопросы или личные дела: в любом случае не появится поводов для споров, а те, чье мнение для вас важно, встанут на вашу сторону. В это же время вероятны приятные известия издалека.
Рыбы
Начало дня будет приятным и вдохновляющим. Удачное совпадение подскажет, куда двигаться дальше и как быстрее справиться с непростой задачей, возникшей совершенно неожиданно. Привычная работа дается легко, но и новые дела не ставят вас в тупик. Вы быстро учитесь всему, что нужно. Во второй половине дня важно не переутомляться и избегать стрессовых ситуаций. Вам не повредит небольшая пауза в делах, приятный отдых в хорошей компании. Вероятны романтические сюрпризы и знаки внимания, которым вы будете очень рады.