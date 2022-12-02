Что приготовила пятница? Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака

Весы

Какие бы сюрпризы ни преподносил этот день, старайтесь не нарушать договоренностей, достигнутых раньше, и помнить о старых планах. Важно не подвести людей, которые на вас рассчитывают; от того, удастся ли вам это, во многом будет зависеть дальнейшее развитие отношений. В первой половине дня лучше действовать самостоятельно, вторая же вполне подходит для поиска союзников и объединения усилий. Старые друзья могут предложить что-то интересное или поделиться информацией, которая пригодится вам в ближайшее время, поможет принять верное решение.

Скорпион

День, когда в самых важных делах лучше рассчитывать на свои силы и не ждать безусловной поддержки даже от проверенных союзников. Все складывается неплохо, но некоторые дела занимают больше времени, чем вы ожидали; учитывайте это и стройте реальные планы. Могут возникнуть небольшие разногласия на работе, но все быстро уладится, вы не допустите серьезного конфликта. Стоит прислушаться к интуиции: она подсказывает, на каких делах стоит сосредоточиться сейчас, а какие могут подождать. А вот от советов толку мало, ведь часто люди дают их, совершенно не разобравшись в ситуации.

Стрелец