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Приметы на 2 декабря: какие 2 вещи нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду

Limon.ee
Приметы на 2 декабря: какие 2 вещи нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду
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Зимняя птичка. Иллюстративное фото.
Зимняя птичка. Иллюстративное фото. Фото: Amy Dale/Shutterstock

Как привлечь удачу и что нельзя делать 2 декабря, чтобы не привлечь беду, пишет Главред.

Верили, что в этот день нужно оставаться дома и заняться всеми домашними делами.

Что нельзя делать 2 декабря

  • Нельзя без нужды выходить из дома.
  • Есть поверье, что в этот день на улице бушует нечисть.
  • Не стоит выяснять отношения и обращаться за помощью.
  • Нельзя встречаться с врагами 2 декабря.

Приметы на 2 декабря

  • Если снежный день с сильным ветром, то ждать длительную зиму и холодную весну.
  • Если много снега с глубокими сугробами, то ожидайте богатого урожая в следующем году.
  • Если ясное небо, то ждать морозов.
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