Приметы на 2 декабря: какие 2 вещи нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду
Приметы на 2 декабря: какие 2 вещи нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду
Верили, что в этот день нужно оставаться дома и заняться всеми домашними делами.
Что нельзя делать 2 декабря
- Нельзя без нужды выходить из дома.
- Есть поверье, что в этот день на улице бушует нечисть.
- Не стоит выяснять отношения и обращаться за помощью.
- Нельзя встречаться с врагами 2 декабря.
Приметы на 2 декабря
- Если снежный день с сильным ветром, то ждать длительную зиму и холодную весну.
- Если много снега с глубокими сугробами, то ожидайте богатого урожая в следующем году.
- Если ясное небо, то ждать морозов.
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