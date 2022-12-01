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Опасная женская болезнь, которую невозможно заметить сразу

Limon.ee
Опасная женская болезнь, которую невозможно заметить сразу
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Болит живот. Фото иллюстративное.
Болит живот. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Это серьезное заболевание грозит бесплодием и даже раком, однако на первых порах его практически невозможно распознать. Гинеколог Меланя Маилян рассказала «Ленте.ру», что 80% женщин старше 25 лет страдают от этого недуга. Однако большинство из них годами живут с развивающейся болезнью, даже не подозревая об этом, пишет Супер.

Речь об эрозии шейки матки или, как ее называют медики, – эктопии и дисплазии шейки матки. Несмотря на сложность выявления патологии, в случае появления тянущей боли в нижней части живота и специфических выделений врач посоветовала пройти обследование у гинеколога, чтобы исключить риски.

«Если структурных аномалий (атипических) и воспалений нет, эктопию считают нормой и не лечат. Но когда болезнь переходит в дисплазию (предраковое состояние), во избежание развития рака назначают лечение», – отметила Меланя Маилян.

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