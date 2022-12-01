Опасная женская болезнь, которую невозможно заметить сразу

Это серьезное заболевание грозит бесплодием и даже раком, однако на первых порах его практически невозможно распознать. Гинеколог Меланя Маилян рассказала «Ленте.ру», что 80% женщин старше 25 лет страдают от этого недуга. Однако большинство из них годами живут с развивающейся болезнью, даже не подозревая об этом, пишет Супер.