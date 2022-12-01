Это серьезное заболевание грозит бесплодием и даже раком, однако на первых порах его практически невозможно распознать. Гинеколог Меланя Маилян рассказала «Ленте.ру», что 80% женщин старше 25 лет страдают от этого недуга. Однако большинство из них годами живут с развивающейся болезнью, даже не подозревая об этом, пишет Супер.
Опасная женская болезнь, которую невозможно заметить сразу
Опасная женская болезнь, которую невозможно заметить сразу
Речь об эрозии шейки матки или, как ее называют медики, – эктопии и дисплазии шейки матки. Несмотря на сложность выявления патологии, в случае появления тянущей боли в нижней части живота и специфических выделений врач посоветовала пройти обследование у гинеколога, чтобы исключить риски.
«Если структурных аномалий (атипических) и воспалений нет, эктопию считают нормой и не лечат. Но когда болезнь переходит в дисплазию (предраковое состояние), во избежание развития рака назначают лечение», – отметила Меланя Маилян.