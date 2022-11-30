Глава контртеррористической службы британской полиции сделал шокирующие откровения перед своим увольнением. Нил Басу заявил, что 41-летняя Меган Маркл страдала из-за расизма и угроз после свадьбы с 38-летним принцем Гарри.
«Отвратительные угрозы»: Меган Маркл после свадьбы оказалось опасно жить в Британии
У герцогини Сассекской появился неожиданный союзник на родине мужа – это высокопоставленный британский полицейский. Нил Бас дал откровенное интервью перед тем, как покинуть свой пост помощника комиссара Metropolitan Police по специальным операциям.
Бас являлся главой отдела по борьбе с терроризмом, по делам этнических меньшинств. Он отвечал за крупнейшие полицейские операции в Британии за последнее десятилетие, в том числе после взрыва на «Манчестер-арене» и теракта на Лондонском мосту. Нил также отвечал за защиту членов королевской семьи.
По его словам, полиция расследовала множество угроз, которые поступали в адрес Меган Маркл. Разведенная американская актриса смешанной расы столкнулась с волной нападок после свадьбы с принцем Гарри.
«Было много заслуживающих доверия угроз в адрес Меган Маркл, когда она жила в Великобритании. Угрозы в адрес герцогини Сассекской были отвратительными и очень реальными», – отметил бывший глава контртеррористической службы.
Нил Бас заявил, что некоторые сообщения, поступающие в адрес жены принца Гарри, нельзя было оставлять без внимания. «Они абсолютно заслуживают доверия. Если бы вы видели их, вы бы всё время чувствовали себя под угрозой. Такая риторика в Интернете, если вы знали то, что знаю я...» – сообщил служащий Metropolitan.
Герцогам Сассекским приходилось общаться с госслужащими по поводу этой травли, поэтому они были в курсе событий. «Мисс Маркл неоднократно угрожали в Британии. У нас были команды, которые расследовали это. Люди были привлечены к ответственности за эти угрозы», – цитирует Channel4 Баса.
При этом высокопоставленный офицер, который прослужил в полиции более 30 лет, заявил, что случаи проявления расизма по-прежнему является проблемой среди его коллег. «Жизнь моих родителей была похожа на ад. Пара смешанной расы, идущая по улицам в 1960-х годах. Я говорю о расе, поскольку кое-что знаю о расе, потому что я – 54-летний мужчина смешанной расы. Мы служим всем людям без страха и благосклонности, независимо от того, как они выглядят, а не только людям, которые нам нравятся», – высказался Нил Бас.
Герцоги Сассекские в 2020 году сложили королевские полномочия и переехали в США. Меган Маркл и принц Гарри в своем скандальном интервью Опре Уинфри признались, что столкнулись с проявлением расизма даже в своем окружении. По их словам, один из членов королевской семьи выразил обеспокоенность тем, с каким цветом кожи родится первенец супругов.