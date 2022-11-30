«Отвратительные угрозы»: Меган Маркл после свадьбы оказалось опасно жить в Британии

У герцогини Сассекской появился неожиданный союзник на родине мужа – это высокопоставленный британский полицейский. Нил Бас дал откровенное интервью перед тем, как покинуть свой пост помощника комиссара Metropolitan Police по специальным операциям.

Бас являлся главой отдела по борьбе с терроризмом, по делам этнических меньшинств. Он отвечал за крупнейшие полицейские операции в Британии за последнее десятилетие, в том числе после взрыва на «Манчестер-арене» и теракта на Лондонском мосту. Нил также отвечал за защиту членов королевской семьи.

По его словам, полиция расследовала множество угроз, которые поступали в адрес Меган Маркл. Разведенная американская актриса смешанной расы столкнулась с волной нападок после свадьбы с принцем Гарри.

«Было много заслуживающих доверия угроз в адрес Меган Маркл, когда она жила в Великобритании. Угрозы в адрес герцогини Сассекской были отвратительными и очень реальными», – отметил бывший глава контртеррористической службы.

Нил Бас заявил, что некоторые сообщения, поступающие в адрес жены принца Гарри, нельзя было оставлять без внимания. «Они абсолютно заслуживают доверия. Если бы вы видели их, вы бы всё время чувствовали себя под угрозой. Такая риторика в Интернете, если вы знали то, что знаю я...» – сообщил служащий Metropolitan.