Благоприятный день, однако требующий терпения. Не все дела удается завершить так быстро, как хотелось бы, и важно не торопить события. Хорошо проходят рабочие переговоры, обсуждать профессиональные темы интересно не только с коллегами, но и с друзьями, пишет Dvorec.
День непростой, но интересный: гороскоп на 1 декабря
Овен
Отличный плодотворный день. Вы не хотите сидеть без дела, с одинаковым энтузиазмом решаете собственные задачи и чужие проблемы. Найти союзников нетрудно: многие готовы поддержать ваши идеи, помочь в осуществлении задуманного. Возможны знакомства, которые вскоре окажутся полезными. Вероятны успехи в учебе: вы многое схватываете на лету, мгновенно перенимаете чужой опыт. Это помогает избежать ошибок, даже если вы занимаетесь чем-то очень сложным. Приятно будет провести свободное время с близкими, повидать старых друзей.
Телец
Ваши дипломатические таланты сегодня проявляются особенно ярко. Благодаря им вы сможете помирить тех, кто в ссоре, поможете очень разным людям найти общий язык, договориться о совместных действиях. Удается восстановить давние деловые связи, это оказывается очень полезно с профессиональной точки зрения. День подходит для решения важных организационных вопросов, оформления документов, обращения в государственные организации. Можно справиться с проблемами, которые прежде ставили вас в тупик. Не исключены деловые предложения, способные изменить ваши планы на будущее.
Близнецы
Вы хорошо справляетесь со всем, за что беретесь, часто находите простейший способ решения сложных проблем. В других случаях помогает настойчивость: благодаря ей вы справляетесь с тем, что казалось не по силам другим. Ярко проявляются лидерские качества. Вам легко объединить очень разных людей, вдохновить их на что-то. Хочется ярких впечатлений. Вы их наверняка получите, если отправитесь даже в небольшие поездки, смените обстановку или займетесь каким-то новым делом. Возможны и необычные знакомства.
Рак
Легкий удачный день. Вы быстро справляетесь и с новыми делами, и с уже знакомыми; трудностей не возникает и с поиском союзников, помощников. Можно заметно продвинуться к какой-то важной цели, понять, что потребуется от вас в ближайшее время, чтобы достичь ее. День подходит для покупок, в том числе крупных. Сегодня многие прислушиваются к вашему мнению, стараются следовать советам. Это помогает в решении семейных проблем. Во второй половине дня вероятны неожиданные визиты, которым вы будете очень рады.
Лев
Благоприятный день для общения. Вы можете договориться даже с теми, с кем прежде не ладили. Удается быстро заручиться поддержкой новых знакомых, среди которых могут оказаться очень влиятельные люди. Можно решить финансовые вопросы: тут никто не собьет вас с толку, не введет в заблуждение. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из близких. Часто они влияют на семейные планы, помогают найти решения, которые нравятся всем. Вечер обещает приятную встречу со старым другом.
Дева
День обещает новые знакомства и встречи, которые запомнятся вам надолго. Вы производите на окружающих сильное впечатление, многие хотят узнать вас получше, подружиться. Не исключено начало вдохновляющей романтической истории. Удачным будет день и с точки зрения работы. Едва ли возникнут какие-то трудности, которые вы не смогли бы преодолеть, проблемы, с которыми сложно справиться. Вероятны успехи в бизнесе. Многие Девы сегодня обнаружат у себя предпринимательские способности, заключат удачные сделки.
Весы
Вы настойчивы и быстро добиваетесь своего. Удается отлично справиться со сложными делами, решить проблемы, прежде ставившие многих в тупик. Вероятны хорошие новости, касающиеся работы. Не исключено, что в ближайшее время ваши доходы заметно возрастут. Едва ли удастся совершенно избежать разногласий и споров. Однако даже самые непростые вопросы вы обсуждаете спокойно и конструктивно, не сердитесь, если кто-то с вами не согласен. Поэтому можно быстро достичь компромисса, найти решение, которое понравится всем.
Скорпион
Как бы ни складывались обстоятельства, вы сохраняете спокойствие и не поддаетесь на провокации. Именно это помогает принимать верные решения, выбирать правильную линию поведения. Иногда окружающие вмешиваются в ваши дела, но это не вызывает у вас раздражения. Наоборот, вы извлекаете пользу из происходящего. Если первая половина дня пройдет спокойно, то вторая может преподнести сюрпризы. Что-то пойдет не по плану, обстоятельства могут сложиться самым неожиданным образом. Полагайтесь на интуицию: сегодня она дает очень полезные подсказки.
Стрелец
День приносит отличные идеи, ответы на многие вопросы, тревожившие вас в последнее время. Не исключено, что вы поймете, какие ошибки допустили раньше, и найдете способ их исправить. Легко завязываются знакомства, вы хорошо ладите с самыми разными людьми, на многих производите благоприятное впечатление. День отлично подходит для любых занятий, требующих творческого подхода и фантазии. Там, где нужно придумать что-то новое, вам нет равных. Несколько сложней даются дела, требующие аккуратности и внимания к деталям. Но и с ними вы справляетесь.
Козерог
Беспокойный, но очень плодотворный день. Будет много полезных разговоров, встреч, на которых вы узнаете нечто полезное или получите интересные предложения. Не исключено, что удастся заключить сделки, обещающие большую прибыль. Важно правильно расставить приоритеты, сосредоточиться на важном и не отвлекаться на мелочи. Не всегда удается действовать по плану, заниматься тем, чем хотелось бы. Но это почти не вызывает негативных эмоций: вы понимаете, что вскоре наступит более благоприятный период, тогда вы и наверстаете упущенное.
Водолей
Важно настроиться на миролюбивый лад и не требовать от окружающих слишком многого. Может казаться, что другие ведут себя странно и даже глупо, вмешиваются в ваши дела, создают проблемы, требующие немедленного решения. Но если вы разберетесь в ситуации, то поймете, каковы мотивы каждого, найдете способ практически со всеми договориться о совместных действиях. Лучше не спешить с решениями, касающимися денег. Даже если речь идет о небольшой сумме, подумайте дважды, стоит ли тратить ее именно сейчас.
Рыбы
Старайтесь быть осторожнее в начале дня: это непростое время, когда эмоции мешают принять верные решения, сразу повести себя правильно. Но влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом, вторая половина дня открывает много новых возможностей, вы стараетесь не упустить ни одной из них. Вечером вас ожидает много приятных встреч, интересных разговоров. Именно в это время вам будет особенно легко поладить с близкими, понять, что у них на душе, оставить в прошлом все разногласия. Не появится и поводов для взаимных претензий и обид.