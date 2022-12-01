День непростой, но интересный: гороскоп на 1 декабря

Весы

Вы настойчивы и быстро добиваетесь своего. Удается отлично справиться со сложными делами, решить проблемы, прежде ставившие многих в тупик. Вероятны хорошие новости, касающиеся работы. Не исключено, что в ближайшее время ваши доходы заметно возрастут. Едва ли удастся совершенно избежать разногласий и споров. Однако даже самые непростые вопросы вы обсуждаете спокойно и конструктивно, не сердитесь, если кто-то с вами не согласен. Поэтому можно быстро достичь компромисса, найти решение, которое понравится всем.

Скорпион

Как бы ни складывались обстоятельства, вы сохраняете спокойствие и не поддаетесь на провокации. Именно это помогает принимать верные решения, выбирать правильную линию поведения. Иногда окружающие вмешиваются в ваши дела, но это не вызывает у вас раздражения. Наоборот, вы извлекаете пользу из происходящего. Если первая половина дня пройдет спокойно, то вторая может преподнести сюрпризы. Что-то пойдет не по плану, обстоятельства могут сложиться самым неожиданным образом. Полагайтесь на интуицию: сегодня она дает очень полезные подсказки.

Стрелец