Согласно народному календарю, 30 ноября 2022 года отмечается Григорий Зимоуказатель. На Руси в этот день «закатывали зиму» – кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все – и взрослые, и дети. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней – следующий год.
Народные приметы на 30 ноября 2022 года – что нельзя делать в этот день
Народные приметы на 30 ноября 2022 года – что нельзя делать в этот день
Что нельзя делать 30 ноября 2022 года
- Нельзя нарушать свои обещания.
- Запрещено 30 ноября отказывать своим родственникам, например, в общении, встрече, помощи. Это приведет к серьезным проблемам.
- Нельзя примерять чужие кольца – к несчастью.
- Супругам и влюбленным не рекомендуется ссориться, ругаться, выяснять отношения — к скорому разрыву.
- Запрещено ходить в грязной и мятой одежде, быть непричесанными, неумытыми, не помытыми.
- Нельзя отправляться в дальний путь – к препятствиям.
- Нельзя употреблять пищу животного происхождения, так как продолжается Рождественский пост.
Народные приметы на 30 ноября 2022 года
- Хорошая погода – к мягкой зиме.
- Плохая погода, осадки, мороз – зима будет суровой.
- После обеда облака рассеялись – зима будет солнечной.
- Температура воздуха в течение дня не меняется – стабильная погода установится на несколько дней.
- Луна в кругу – погода переменится.
- Лед на реках потемнел – к урожайному году