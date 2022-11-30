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Народные приметы на 30 ноября 2022 года – что нельзя делать в этот день

Limon.ee
Народные приметы на 30 ноября 2022 года – что нельзя делать в этот день
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Зима. Иллюстративное фото.
Зима. Иллюстративное фото. Фото: Erni/Shutterstock

Согласно народному календарю, 30 ноября 2022 года отмечается Григорий Зимоуказатель. На Руси в этот день «закатывали зиму» – кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все – и взрослые, и дети. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней – следующий год.

Что нельзя делать 30 ноября 2022 года

  • Нельзя нарушать свои обещания.
  • Запрещено 30 ноября отказывать своим родственникам, например, в общении, встрече, помощи. Это приведет к серьезным проблемам.
  • Нельзя примерять чужие кольца – к несчастью.
  • Супругам и влюбленным не рекомендуется ссориться, ругаться, выяснять отношения — к скорому разрыву.
  • Запрещено ходить в грязной и мятой одежде, быть непричесанными, неумытыми, не помытыми.
  • Нельзя отправляться в дальний путь – к препятствиям.
  • Нельзя употреблять пищу животного происхождения, так как продолжается Рождественский пост.

Народные приметы на 30 ноября 2022 года

  • Хорошая погода – к мягкой зиме.
  • Плохая погода, осадки, мороз – зима будет суровой.
  • После обеда облака рассеялись – зима будет солнечной.
  • Температура воздуха в течение дня не меняется – стабильная погода установится на несколько дней.
  • Луна в кругу – погода переменится.
  • Лед на реках потемнел – к урожайному году
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