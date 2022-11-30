Народные приметы на 30 ноября 2022 года – что нельзя делать в этот день

Согласно народному календарю, 30 ноября 2022 года отмечается Григорий Зимоуказатель. На Руси в этот день «закатывали зиму» – кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все – и взрослые, и дети. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней – следующий год.