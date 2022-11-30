Гороскоп на 30 ноября для всех знаков Зодиака

Овен

Сегодня позитивные тенденции могут затормозиться. Легкомысленное отношение к своим обязательствам может сыграть с вами злую шутку. Лишь дипломатичность поможет вам справиться с конфликтами и кознями соперников.

Телец

Могут продолжиться деструктивные тенденции, но при этом появятся реальные возможности справиться с проблемами. Вы сможете избежать неприятностей благодаря достижению взаимопонимания, договоренностей и выбору новой стратегии.

Близнецы

Этот день благоприятен для активной деятельности. Повышается работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Рассматривайте все новые предложения, так как некоторые из них могут быть успешными.

Рак

Влияние планет сегодня внесет некоторую путаницу в планы, придется отстаивать свои позиции и правоту перед личными и деловыми партнерами. Вы добьетесь своего, планомерно «отвоевывая место под солнцем».

Лев

Деловая активность Львов весьма неустойчива. Для того чтобы продвигаться в карьере и добиваться признания, вам придется гораздо больше работать, чем обычно. Хотя это будет и не так просто.

Дева

Не исключено, что вышестоящее начальство сделает вам интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться. Ваши задуманные планы наконец начнут сбываться. Честность и работоспособность – важные элементы вашего успеха.

Весы