Пресс-секретарь главы литовского Министерство иностранных дел Литвы (МИД) Паулина Левицките заявила, что не нашлось юридической основы для внесения в список персон нон грата украинской певицы Светланы Лободы. Об этом 28 ноября сообщило литовское издание Delfi.
МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления персоной нон грата Светлану Лободу
МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления персоной нон грата Светлану Лободу
«МИД обратилось к партнерам в Украине с просьбой оценить публичные заявления певицы, ее поведение перед лицом российской агрессии. По предварительным данным, есть признаки для ее занесения в список нежелательных лиц», – сказала Левицките.
Она отметила, что во время дальнейшего выяснения фактов о Лободе стало понятно, что Литва как правовое государство не может внести украинскую исполнительницу в список нежелательных для въезда в Литву лиц, пишет gordonua.com.