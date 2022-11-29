Гороскоп на 29 ноября года для всех знаков Зодиака

Скорпион

Лучше всего Скорпиону будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним он сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Скорпион способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Скорпиону лучше держаться в стороне, так как его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Скорпион вряд ли сумеет за ней успеть.

Стрелец

Стрельца ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами. Звезды гороскопа советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Стрелец имеет возможность убедиться в том, что ученье – это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.

Козерог

Большую часть времени Козерогу придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ему необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, иначе он рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Козерог проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.

Водолей

Водолея может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Водолея людьми достаточно остро. Сам же Водолей может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: Водолею надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.

Рыбы