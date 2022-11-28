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ВЕРИШЬ В ЖЕНСКУЮ ДРУЖБУ? ⟩ «Муж хотел детей, но соседка меня опередила»: эстонки делятся историями о своих подругах
В один из эфиров «Лимонад-шоу» прислали небольшую историю, крик души, пропитанный болью, после чего и появилась тема для нового эфира.
«Уважаемая редакция, не знаю, токсичность это или что, но моя боль до сих пор не утихла, хоть и прошло уже много лет. На мой юбилей муж сделал мне большой подарок, наконец-то решился на ребенка и торжественно заявил, что "будем делать ляльку", но позже узнала, что он осчастливил еще и соседку. У меня нет вопроса, сплошное недоумение и крушение моего маленького мира».
Тема вечера в среду, 30 ноября: «Женская дружба, женская солидарность: бывает или нет». Присылайте свои истории на info@limon.ee и обязательно звоните в прямой эфир!
«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей Викторией Соломончук и психологом Кристиной Прониной. Задавать свои вопросы специалисту и дозваниваться в прямой эфир портала может каждый наш читатель! Встречаемся здесь, в этой статье, или на странице Limon в Facebook – в прямом эфире!
Трансляция «Лимонад-шоу» пройдет 30 ноября, в 19:00 в этой статье, а также на Facebook странице Limon (https://www.facebook.com/limonest).
Гость студии – фудблогер, организатор вечеринок «Бабий вечер» и «Бабье утро» Валерия @tallinnperfectfood .
Существует ли женская дружба?
– Кто же такой настоящий друг?
– Какая дружба крепче женская или мужская?
– Как узнать подруга она тебе или нет?
– Откуда пошел стереотип, что женской дружбы не существует?
В среду, 30 ноября, в прямом эфире «Лимонад-шоу» мы поговорим о женской энергии, солидарности и дружбе. Почему к такой связи общество относится настолько критично и со скепсисом? Действительно ли женской дружбы не бывает? Разберемся в эту среду!
Традиционно, среди всех присланных историй на info@limon.ee мы разыграем приятные подарок! А за яркие звонки в прямой эфир – раздадим несколько сертификатов в кафе Kofeman, а также посещение огненной вечеринки от @tallinnperfectfood «Бабье утро»!
Дозванивайся, рассказывай свою историю и забирай призы!
Делитесь своим мнением в комментариях, пишите письма на info@limon.ee, и звоните каждую среду в прямой эфир высказать свою точку зрения!
Номер в студии: +372 630 7073. Хотите обсудить тему дня анонимно, пишите письма на адрес: info@limon.ee с пометкой ЛИМОНАД-ШОУ в заголовке.