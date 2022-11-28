СМОТРИТЕ, КАК ЭТО БЫЛО! ⟩ Лимонад-шоу. «Муж хотел детей, но соседка меня опередила»: эстонки поделились историями о своих подругах

«Уважаемая редакция, не знаю, токсичность это или что, но моя боль до сих пор не утихла, хоть и прошло уже много лет. На мой юбилей муж сделал мне большой подарок, наконец-то решился на ребенка и торжественно заявил, что "будем делать ляльку", но позже узнала, что он осчастливил еще и соседку. У меня нет вопроса, сплошное недоумение и крушение моего маленького мира».