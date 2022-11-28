Если вы хотите провести день спокойно и гармонично, то звезды гороскопа советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но гораздо лучше потерять один день, чем, взявшись за какое-нибудь важное дело, наломать дров.
Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака
Овен
Телец
Телец может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг него будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Тельцу удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что он может сделать – это держать под контролем то, за что отвечает сам, лично. И, конечно же, набраться терпения – оно нужно Тельцу как никогда.
Близнецы
Время работает против Близнецов: весь день они способны опаздывать куда-то. Ощущение, что они бегут, но не успевают, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Близнецам может казаться, что еще чуть-чуть, и они все успеют... Но скорее всего, это будет самообман.
Рак
Лев
Льву следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у него инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самого Льва: если он спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звезды гороскопа советуют Льву не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.
Дева
Весы
Скорпион
В делах Скорпион будет руководствоваться правилом: «Работа не волк, в лес не убежит!». Он будет склонен до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступит, на ее реализацию Скорпиону потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Скорпион придумает предлог отложить на пару дней то, что ему нужно сделать. И правильно! В другой день у Скорпиона это получится лучше.
Стрелец
Стрельцу, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от него соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Что ж, раз уж все равно так получилось, Стрельцу стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы его игра была деликатной и тонкой, не опускаясь до уровня сплетен и интриг.
Козерог
Мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Козерогу покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения. Звезды гороскопа предупреждают, что Козерогу не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие ему в голову, будут сродни фантастическим мечтам, то есть весьма далеки от того, что диктует реальность.
Водолей
Лучшим режимом, в котором Водолей сможет существовать, будет авральный! Правда, сам для себя он вряд ли способен его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Водолей сумеет проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация не потребует от Водолея работать на пределе возможностей, его день пройдет спокойно и даже сонно, такая уж особенность у этого дня.
Рыбы
Рыбы рискуют что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах, например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют Рыбам быть собранными и внимательными, даже несмотря на то, что день их к этому, увы, совершенно не склоняет, сообщает 1001goroskop.ru.