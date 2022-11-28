Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака

Лев

Льву следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у него инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самого Льва: если он спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звезды гороскопа советуют Льву не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.

Дева

Дева не будет настроена на трудовые подвиги. Наоборот, она может чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будет склонна делать небрежно. День пройдет у нее под девизом: «Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра». Так что если у Девы есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться –работник из нее все равно не лучший, а вот отдохнуть ей не помешает.

Весы

Весам будет непросто войти в нормальный ритм, но если им все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды гороскопа советуют Весам с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Весам преодолеть апатию и задаст дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный.

Скорпион