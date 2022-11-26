Сб, 26.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

МИСТИКА ⟩ Женщину, оставившую машину на обочине недалеко от Вильянди, на следующий день ждал странный сюрприз

Кетлин Крузе
Женщину, оставившую машину на обочине недалеко от Вильянди, на следующий день ждал странный сюрприз
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Erakogu

«Кто-то был в моей машине!» – сокрушается Керли, живущая в деревне Касси в Вильянди. На утро перед женщиной, оставившей машину на обочине дороги, открылась странная картина, пишет Elu24.

«Сначала показалось, что машины нет», – вспоминает Керли, живущая недалеко от Вильянди, которая в среду вечером была вынуждена оставить машину на обочине шоссе Лооди-Хельме в волости Вильянди.

«Вечером ехалв домой с работы, порвался ремень ГРМ и пришлось оставить машину на обочине. Естественно, установила треугольник перед машиной», – пишет она в публикации, сделанной в Facebook. Оставив машину на обочине, Керли позвонила своему мужу, находившемуся дома в шести километрах, который приехал ее забрать. Наутро, в половине седьмого, когда Керли отправилась за машиной, ей открылась странная картина.

«Кто-то был в моей машине!» Судя по всему, кто-то взломал автомобиль, припаркованный на обочине. По словам женщины, воришка забрал диагностический прибор и аккумулятор. «Поскольку урожая бедняге, вероятно, не хватило, он решил разбить машину и столкнуть ее в кювет».

Фото: Erakogu

На место происшествия также был вызван патруль полиции, начато расследование. «Этот человек украл Рождество у троих детей, потому что ремонт этой машины стоит недешево…» – говорит расстроенно Керли.

Руководитель процессуального отдела Вильянди Меэлис Лилль подтвердил редакции, что полиции известно об этом деле. «Автомобиль, припаркованный на обочине в Вильяндимаа, по неизвестной причине оказался в кювете. Поскольку эта информация была получена только вчера, добавить к имеющейся на данный момент информации пока нечего», – заявил Лилль.

Ключевые слова
Наверх