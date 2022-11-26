МИСТИКА ⟩ Женщину, оставившую машину на обочине недалеко от Вильянди, на следующий день ждал странный сюрприз

«Сначала показалось, что машины нет», – вспоминает Керли, живущая недалеко от Вильянди, которая в среду вечером была вынуждена оставить машину на обочине шоссе Лооди-Хельме в волости Вильянди.

«Вечером ехалв домой с работы, порвался ремень ГРМ и пришлось оставить машину на обочине. Естественно, установила треугольник перед машиной», – пишет она в публикации, сделанной в Facebook. Оставив машину на обочине, Керли позвонила своему мужу, находившемуся дома в шести километрах, который приехал ее забрать. Наутро, в половине седьмого, когда Керли отправилась за машиной, ей открылась странная картина.

«Кто-то был в моей машине!» Судя по всему, кто-то взломал автомобиль, припаркованный на обочине. По словам женщины, воришка забрал диагностический прибор и аккумулятор. «Поскольку урожая бедняге, вероятно, не хватило, он решил разбить машину и столкнуть ее в кювет».

Фото: Erakogu

На место происшествия также был вызван патруль полиции, начато расследование. «Этот человек украл Рождество у троих детей, потому что ремонт этой машины стоит недешево…» – говорит расстроенно Керли.