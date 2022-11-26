«Кто-то был в моей машине!» – сокрушается Керли, живущая в деревне Касси в Вильянди. На утро перед женщиной, оставившей машину на обочине дороги, открылась странная картина, пишет Elu24.
МИСТИКА ⟩ Женщину, оставившую машину на обочине недалеко от Вильянди, на следующий день ждал странный сюрприз
«Сначала показалось, что машины нет», – вспоминает Керли, живущая недалеко от Вильянди, которая в среду вечером была вынуждена оставить машину на обочине шоссе Лооди-Хельме в волости Вильянди.
«Вечером ехалв домой с работы, порвался ремень ГРМ и пришлось оставить машину на обочине. Естественно, установила треугольник перед машиной», – пишет она в публикации, сделанной в Facebook. Оставив машину на обочине, Керли позвонила своему мужу, находившемуся дома в шести километрах, который приехал ее забрать. Наутро, в половине седьмого, когда Керли отправилась за машиной, ей открылась странная картина.
«Кто-то был в моей машине!» Судя по всему, кто-то взломал автомобиль, припаркованный на обочине. По словам женщины, воришка забрал диагностический прибор и аккумулятор. «Поскольку урожая бедняге, вероятно, не хватило, он решил разбить машину и столкнуть ее в кювет».
На место происшествия также был вызван патруль полиции, начато расследование. «Этот человек украл Рождество у троих детей, потому что ремонт этой машины стоит недешево…» – говорит расстроенно Керли.
Руководитель процессуального отдела Вильянди Меэлис Лилль подтвердил редакции, что полиции известно об этом деле. «Автомобиль, припаркованный на обочине в Вильяндимаа, по неизвестной причине оказался в кювете. Поскольку эта информация была получена только вчера, добавить к имеющейся на данный момент информации пока нечего», – заявил Лилль.