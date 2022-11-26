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Гороскоп на 26 ноября для всех Знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 26 ноября для всех Знаков Зодиака
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Зима. Иллюстративное фото
Зима. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Звезды гороскопа обещают достаточно противоречивый и эмоциональный день. Настроение на протяжении дня может неоднократно меняться, впрочем, придавать большое значение эмоциям и переживаниям не стоит – едва ли они будут чересчур глубоки.

Овен

Ситуация предоставит Овну возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед. Звезды гороскопа обещают Овну благоприятствование в любых сферах – от бизнеса и карьеры до любви, а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное. «Удача удел тех, кто ее заслужил», – эта фраза должна стать девизом Овна. Ну а если Овен не захочет добиваться милостей от судьбы, что ж, это его выбор. Только стоит ли становиться «лежачим камнем», отказываясь от заманчивых перспектив?

Телец

Тельцу стоит посвятить день общению с людьми везде, где бы он ни находился: на работе, в дороге или дома. Его коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. И романтические, и деловые контакты будут даваться Тельцу легче обычного. Если он наметил заняться карьерой, у него будет шанс заручиться поддержкой нужных людей, если же Телец пока одинок, он может завести романтическое знакомство.

Близнецы

Звезды в гороскопе Близнецов образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Близнецы будут полны сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача им по плечу. Однако при этом день не сулит им легких путей – наоборот, лишь преодолевая трудности и преграды, Близнецы смогут проявить себя с лучшей стороны. Так что не стоит огорчаться, если судьба поставит перед ними препятствие или потребует напряжения всех сил, только так Близнецы смогут сполна реализовать свой могучий потенциал и добиться успеха.

Рак

День предвещает Раку счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеет ли он ими воспользоваться. Дело в том, что гороскоп на этот день не наделяет его энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Рака принятия быстрых решений. Поэтому совет для Рака простой: встряхнуться, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только тогда он сумеет поймать жар-птицу за хвост.

Лев

Звезды гороскопа советуют Льву вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты. Сделать это можно по-разному, было бы желание. Лев может запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино. А может выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывал. Можно поэкспериментировать в творчестве или кулинарии, обновить гардероб, купить экзотический тур… Льву достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и он не пожалеет: события подхватят его и поведут за собой.

Дева

Чего точно не стоит делать Деве, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет ее туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. В самой гуще толпы, в центре внимания, она будет чувствовать себя как рыба в воде. День наделяет Деву такими качествами, как общительность, обаяние и яркие эмоции. Благодаря этому, она без труда впишется в любую компанию или в коллектив. Звезды гороскопа советуют Деве воспользоваться этим, чтобы не просто провести зажигательный вечер, но и завести интересное знакомство. А может быть, даже не одно.

Весы

Весы имеют шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство – это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сложится так, что помощь будет оказана Весам, а может быть, они сами в нужный момент подставят кому-то свое плечо. В любом случае, жизнь даст им повод задуматься над тем, какие люди находятся с ними рядом. Или даже над тем, кому можно, а кому нельзя доверять.

Скорпион

Скорпион будет склонен к неорганизованности, забывчивости и может случайно, сам того не заметив, нарушить любые границы – в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения. Скорпиону будут хорошо удаваться любые дела, где он может проявить творческую жилку и смекалку, а вот в вопросах, требующих конкретики, его шансы на успех близки к нулю. Кроме того, есть вероятность попасться кому-то под горячую руку, так что если Скорпион не хочет оказаться «крайним», звезды гороскопа советуют ему держаться в стороне от любых разбирательств.

Стрелец

Стрельцу волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов – события будут его к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет ему денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз. Звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что состояние его кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться, тут уж как повезет. А чтобы действия Стрельца не привели к потерям, ему не стоит рисковать и участвовать в сомнительных финансовых сделках.

Козерог

Ситуация может вынудить Козерога защищать свои интересы, и он вполне способен с этой задачей справиться. День наделяет Козерога способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие будут внимательнее обычного прислушиваться к его аргументам. Звезды гороскопа советуют Козерогу воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров и для успешного продвижения любых своих проектов и идей.

Водолей

Водолею стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими. И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции. А вот подсознание труднее обмануть, но его слабый голос обычно слышен лишь ночью, во сне. Интуиция у Водолея будет обострена до предела, а голос подсознания слышен особенно громко. Вот почему звезды гороскопа советуют Водолею прислушаться к своим снам, а днем обращать внимание на любые свои «хочу» и «не хочу», так как они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.

Рыбы

Есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У Рыб может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, какого-то незнакомого человека они уже видели, а какая-то ситуация им знакома… Причина же в том, что гороскоп наделяет Рыб мощной интуицией и умением предчувствовать происходящее. Благодаря этим качествам, Рыбы способны угадывать развитие событий и могут проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми, сообщает 1001goroskop.ru.

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