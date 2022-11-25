Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 ноября

Будет возможность спокойно поговорить с людьми, с которыми вы прежде горячо спорили. На этот раз беседа окажется спокойной и конструктивной, выяснится, что у вас куда больше общего, чем можно было подумать.

Овен

Благоприятный день для работы и полезных дел. Вы отлично справляетесь с решением важных и сложных задач, можете найти ответы на вопросы, которые прежде многих поставили в тупик. Даже скромные победы заметно поднимают настроение. Вы ставите перед собой все более высокие цели, и можете достичь их быстро. Однако важно не забывать об отдыхе. Переутомление, которое сегодня вполне вероятно, может сказаться на эмоциональном состоянии. Поэтому на вечер лучше не планировать ничего трудного. Вам будет полезно развеяться и отвлечься от рутины.

Телец

Не нужно торопиться. Первая половина дня будет посвящена решению серьезных задач, причем нужно будет заниматься несколькими делами сразу. Вы со всем справитесь, ничего за забудете и не перепутаете, но это потребует усилий. Неудивительно, что после этого захочется сделать небольшую паузу. Однако во второй половине дня могут появиться какие-то домашние заботы, да и близким может потребоваться ваша поддержка. Не исключено, что за помощью и советом обратится важный для вас человек, оказавшийся в сложном положении. Вы сделаете все, что от вас зависит, чтобы изменить ситуацию, и преуспеете в этом.

Близнецы