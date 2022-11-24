«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей Викторией Соломончук и психологом Кристиной Прониной. Еженедельно в студию Limon мы приглашаем разных гостей из всевозможных сфер нашей жизни, чтобы выйти на чистый и открытый диалог. Эфир шоу всегда доступен для ваших звонков и писем, ведь мы хотим быть максимально открытыми и доступными для вас!
«Примерочные в секс-шопе только для примерки одежды»: представитель крупнейшего магазина эротики Эстонии рассказал о предпочтениях клиентов
В третьем выпуске «Лимонад-шоу» ведущая подкаста Виктория Соломончук и психолог программы Кристина Пронина обсудили очень деликатную и пикантную тему: «Секс сам по себе и разговоры о нём – это стыдно?». В рамках шоу представилась возможность поговорить с человеком, который может удовлетворить сексуальные потребности абсолютно любого, ведь в его компетенции – подбор аксессуаров для самых тайных ваших желаний и игр.
Михаил Кучинский – руководитель департамента продаж крупнейшего в Европе магазина эротических товаров Hot Lips. С высоты своего опыта Михаил раскрыл несколько тайн «закадровой» жизни магазина: кто является их основным клиентом, что приобретают посетители, в чем заключается работа консультантов, и многое другое.
– Кто чаще всего приходит в магазин?
– Пятьдесят на пятьдесят. Открытие нового магазина нам показало, что возраст среднего посетителя снизился. Люди теперь заходят в секс-шоп не просто, чтобы похихикать или поглазеть, а, например, чтобы приобрести хорошие контрацептивы. То, что продается в продуктовых магазинах, конечно, использовать можно, но они не дадут такого качества и эффекта, как иные производители, которые заботятся об удовольствии и защите своего клиента.
– Что люди чаще всего покупают в Эстонии?
– У нас огромный выбор. У нас есть абсолютно все, что только можно представить в нашей категории товаров. Вы не поверите, но даже DVD-диски до сих пор покупают! Тут множество вариаций, как можно их использовать. Например, вы не хотите, чтобы даже провайдер знал о ваших интересах, а может вы хотите окунуться в те года, когда смотрели фильмы для взрослых на DVD – решать вам.
– Как побороть стеснительность и прийти в магазин для взрослых?
– Давайте уже свыкнемся с этим – стесняются все! Это нормально. Совсем без стеснения не получится, наверное. Интимная тема не должна быть очень открытой. Просто приходите, не пожалеете.
– Расскажи самую яркую, запоминающуюся историю из своей практики.
– Они так быстро забываются, всевозможных ситуаций настолько много, что не успеваешь запоминать. Воспринимаешь все вокруг как норму, все уже давно стало рутиной, однако одних посетителей я помню до сих пор: пришла пара в возрасте, великолепные люди, думаю, им лет под 70 было, и вот они купили слитный латексный БДСМ-костюм с маской, различные смазки и сопутствующие товары. Моему уважению нет предела, дай Бог каждому в таком возрасте иметь желание, силу и возможности на эксперименты.
– Как организована внутренняя работа в магазине?
– Например в магазине T1 на смене всегда присутствует минимум два консультанта: мужского и женского пола. Сделано это специально для комфорта наших посетителей, чтобы всем было легко.
Могу заверить вас, нам абсолютно не важны подробности, хотите – рассказывайте, мы выслушаем, хотите – не рассказывайте, это тоже нормально. Нас ничего не удивит. Единственное, я бы хотел встретить того человека, который придет и спросит: «Слушайте, а где тут самые маленькие презервативы?». Не встречал на своей практике, хотя у нас представлены абсолютно все размеры. Кстати, лайфхак, вы можете прийти к нам в Hot Lips, взять специальную одноразовую линейку, все дома измерить, и прийти взять уже конкретный размер.
В магазин можно прийти и все посмотреть, пощупать, спросить, однако сразу скажу: примерочные кабины созданы исключительно для одежды, только для того, чтобы примерить тот или иной костюм. Пожалуйста, используйте кабинки по назначению, не надо ничего никуда засовывать. Вы всегда можете позвать сотрудника, и попросить открыть тот или иной товар. У консультанта всегда при себе перчатки, дезинфицирующие и очищающие средства, он аккуратно распакует, покажет и уберет обратно, если вас не заинтересовал продукт.