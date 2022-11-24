Чт, 24.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

НЕОЖИДАННО ⟩ Лобода сделала новое заявление о русском языке

Limon.ee
Лобода сделала новое заявление о русском языке
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Светлана Лобода.
Светлана Лобода. Фото: Промо

После скандала с песней на украинском языке певица Светлана Лобода заявила, что не собирается полностью отказываться от русского языка. Об этом сообщает Рамблер. 

Она рассказала, что понимает позицию своих соотечественников, но не поддерживает ее полностью.

«Не буду отказываться от русского языка. Я всю жизнь говорю на русском языке, моя семья говорит на русском, все мои друзья и близкие говорят на русском. Многие переходят сейчас на украинский как принципиальная позиция, я их понимаю, но моя аудитория очень широкая – люди, живущие по всему миру, они хотят слышать от меня и русские песни, и украинские песни», – сказала певица.

Лобода также не исключила, что в ее репертуаре скоро появятся песни и на английском языке, которые она уже готовит. 

Ключевые слова
Наверх