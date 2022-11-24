После скандала с песней на украинском языке певица Светлана Лобода заявила, что не собирается полностью отказываться от русского языка. Об этом сообщает Рамблер.
НЕОЖИДАННО ⟩ Лобода сделала новое заявление о русском языке
Лобода сделала новое заявление о русском языке
Она рассказала, что понимает позицию своих соотечественников, но не поддерживает ее полностью.
«Не буду отказываться от русского языка. Я всю жизнь говорю на русском языке, моя семья говорит на русском, все мои друзья и близкие говорят на русском. Многие переходят сейчас на украинский как принципиальная позиция, я их понимаю, но моя аудитория очень широкая – люди, живущие по всему миру, они хотят слышать от меня и русские песни, и украинские песни», – сказала певица.
Лобода также не исключила, что в ее репертуаре скоро появятся песни и на английском языке, которые она уже готовит.
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