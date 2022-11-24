В феврале тела финского бизнесмена и молодой модели были найдены в одной из квартир в Старом городе Таллинна. У обоих были пулвые ранения. С момента жестокой расправы прошло десять месяцев, но ответов на вопросы, кто и почему убил их, до сих пор нет, пишет Elu24.
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНО ⟩ Мать юной модели, убитой в Старом городе: простить – мое единственное желание
Мать юной модели, убитой в Старом городе: простить – мое единственное желание
1 февраля в квартире в Старом городе Таллинна было обнаружено тело 23-летней модели Ханны-Марии Селл из Хаапсалу. В нескольких метрах от нее, безжизненно лежа на земле, находился финский партнер молодой женщины Теэму Васанкари (52 года), а в его левой руке был пистолет.