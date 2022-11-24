В феврале тела финского бизнесмена и молодой модели были найдены в одной из квартир в Старом городе Таллинна. У обоих были пулевые ранения. С момента жестокой расправы прошло десять месяцев, но ответов на вопросы, кто и почему убил их, до сих пор нет, пишет Elu24.
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНО ⟩ Мать модели, убитой в Старом городе: простить – мое единственное желание
Мать модели, убитой в Старом городе: простить – мое единственное желание
Первого февраля в квартире в Старом городе Таллинна был обнаружен труп 23-летней модели Ханны-Марии Селль из Хаапсалу. В нескольких метрах от нее лежало бездыханное тело партнера молодой женщины, финна Теэму Васанкари (52 года), в его левой руке был пистолет.