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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНО ⟩ Мать модели, убитой в Старом городе: простить – мое единственное желание

Кетлин Крузе
Мать модели, убитой в Старом городе: простить – мое единственное желание
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Фото: Elu24 kollaaž

В феврале тела финского бизнесмена и молодой модели были найдены в одной из квартир в Старом городе Таллинна. У обоих были пулевые ранения. С момента жестокой расправы прошло десять месяцев, но ответов на вопросы, кто и почему убил их, до сих пор нет, пишет Elu24.

Первого февраля в квартире в Старом городе Таллинна был обнаружен труп 23-летней модели Ханны-Марии Селль из Хаапсалу. В нескольких метрах от нее лежало бездыханное тело партнера молодой женщины, финна Теэму Васанкари (52 года), в его левой руке был пистолет.

Всего за несколько дней до его смерти, 28 января, финский суд приговорил Васанкари к четырем с половиной годам тюремного заключения за бухгалтерские махинации и мошенничество в особо крупных размерах. Этому человеку было запрещено заниматься бизнесом в Финляндии в течение пяти лет.

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