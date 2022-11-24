Мы арестовывали воров: Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина Больше

По словам Чичваркина, в его правила не входит выгонять платежеспособных людей. «Я выгоняю бомжей, мы пару раз арестовывали воров. Наверное, стоит сказать полиции, что это вор, чтобы его задержали, – сказал Чичваркин. – То есть сказать: »К нам зашел международный преступник«. Мне кажется, как-то так нужно будет поступить. Хотя еще раз говорю, это очень противоречит моей бизнес-логике», пишет gordonua.com.

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 1997 году вместе с другом он создал компанию «Евросеть», которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ретейлером.

В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора «Евросети», которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали «Евросеть». В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований.