ВЕРИТЕ В ЧУДЕСА УБОРКИ? ⟩ Проблемы не только в голове: эстонский эксперт расскажет, как правильно расставить баночки на кухне, чтобы стать успешным в жизни

Трансляция «Лимонад-шоу» пройдет сегодня, 14 декабря, в 19:00 в этой статье , а также на Facebook странице Limon ( https://www.facebook.com/limonest ).

Тема вечера в среду, 14 декабря: «Порядок в голове и в жизни. Как на нас влияет наше окружение?»

Как пространство вокруг нас, а также наше окружение, влияет на качество жизни?

– Влияет ли наше окружение и социальные связи на успех в жизни?

– Правда ли, что из-за беспорядка и бардака ухудшается здоровье?

На эти и многие вопросы попытаемся ответить сегодня в прямом эфире с психологом Кристиной Прониной и организатором пространства Анной Проскурой.

Как вы считаете, действительно ли на человека влияют внешние факторы? Можно ли изменить жизнь, наведя порядок в доме? А в голове?

Что повлияло на изменения в вашей жизни? Делитесь своими историями, пишите письма на info@limon.ee, и звоните каждую среду в прямой эфир высказать свою точку зрения!