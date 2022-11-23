ФОТО И ВИДЕО ⟩ Стоит, целуется! В Таллинне застукали самого завидного холостяка Америки

Поцелуй на Ратушной площади и поездка в конном экипаже по улице Виру – все это и многое другое теперь можно увидеть в новом сезоне популярного американского реалити-сериала «Холостяк», где участвует американский телеведущий Зак Шоллкросс. Ранее он также снимался в реалити-сериале «Холостячка».

В среду утром был выпущен трейлер нового сезона «Холостяка», в котором показаны живописные кадры нашего Старого города.

Так, например, в одном из кадров американская звезда Зак Шоллкросс целует одну из участниц реалити-шоу на Ратушной площади, а в другой сцене они едут с ней по улице Виру в сторону Тоомпеа в повозке, запряженной лошадьми.

Фото: скриншот

Это не первый случай, когда топовые американские реалити-сериалы снимаются странах Балтии. Например, в 2019 году в Риге проходили съемки не менее популярной американской «Холостячки».