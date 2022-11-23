Пять знаков Зодиака, у кого есть все шансы разбогатеть в 2023 году

Лев

Лев – единственный представитель стихии Огня, оказавшийся в списке богатеев 2023-го. К успеху приведут прирождённые лидерские способности людей этого знака зодиака, они же сыграют немаловажную роль в обретении желаемых сумм. Львы будут наполнены энтузиазмом и энергией, так что неудивительно, что им суждено стать богатыми. Личности, рожденные под этим знаком зодиака, чрезвычайно смелые и любопытные, добиваются успеха в любом деле, за которое берутся. Их харизма гарантирует нахождение в центре внимания и восхищённые взгляды толпы. Люди знака зодиака Лев – оптимисты, старающиеся брать от жизни только лучшее. Они чрезвычайно сознательны и знают, как правильно использовать способности и таланты, чтобы исполнить задуманное.

Телец

Знак зодиака Телец, как и Дева, принадлежит к стихии Земли. Это делает его носителей практичными и скромными людьми, способными сохранять привычный комфорт вне зависимости от жизненной ситуации. Носители знака зодиака Телец никогда не пойдут на поводу у интуиции, предпочитая тщательно анализировать каждую деталь. Как умные люди, они знают себя и умеют расставлять приоритеты. Люди этого знака зодиака всегда держат обещания, что делает их надёжными деловыми партнёрами. Тельцы магическим образом способны расположить к себе любого человека, что позволяет быстро строить карьеру и обрастать полезными связями.

Рак