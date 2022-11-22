Портал Limon стал еще ближе к читателям. Мы открываем новые возможности для коммуникации и вызываем вас на откровенный разговор! Запретных тем не существует – все ограничения лишь в нашей голове.
В среду вечером жителей Эстонии ждет двухчасовой секс-марафон
«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей Викторией Соломончук и психологом Кристиной Прониной. Задавать свои вопросы специалисту и дозваниваться в прямой эфир портала может каждый наш читатель! Встречаемся здесь, в этой статье, или на странице Limon в Facebook – в прямом эфире!
Тема вечера в среду, 23 ноября: «Секс сам по себе и разговоры о нём – это стыдно?».
Гость студии – руководитель департамента продаж Михаил Кучинский.
За прямой эфир мы раздадим 24 подарка! Все дозвонившиеся в прямой эфир получат горячие презенты от сети магазинов Hot Lips.
Дозванивайся, выбирай номерок и забирай свой приз!
Стыдно ли разговаривать о сексе?
– Что предпочитают жители Эстонии?
– Почему люди стыдятся проявлять интерес к «запретным» темам?
– Почему люди читают статьи о сексе, но возмущаются: «Что за грязь вы тут публикуете?»
– Почему в СССР секса не было, а сейчас он есть?
– С какими вопросами приходят к психологу?
– Как перестать стесняться «грязных тем» и существуют ли вообще «грязные темы»?
В среду, 23 ноября, в прямом эфире «Лимонад-шоу» мы поговорим о самой щепетильной теме, о Волан-де-Морте социальной жизни – сексе, а главное – о разговорах о нем.
Как вы считаете, стыдно ли разговаривать о сексе и надо ли о нем вообще разговаривать?
Делитесь своим мнением в комментариях, пишите письма на vene@postimees.ee , и звоните каждую среду в прямой эфир высказать свою точку зрения!
Номер в студии: +372 630 7073. Хотите обсудить тему дня анонимно, пишите письма на адрес: vene@postimees.ee с пометкой ЛИМОНАД-ШОУ в заголовке.