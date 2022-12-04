СПУГНЕТЕ УДАЧУ ⟩ Что нельзя надевать на Новый год каждому знаку Зодиака: проверьте свой гардероб сейчас

Символом 2023 года будет Черный Водяной Кролик, который вступит в свои права 22 января. Тем не менее, подготовиться к встрече с пушистым зверьком и продумать свой наряд на праздник стоит заранее. Правильно составленный образ повлияет не только на ваше настроение в новогоднюю ночь, но и на весь год в целом, поэтому предлагаем его продумать уже сейчас.

Что точно нельзя надевать?

Меховые и кожаные изделия

Кролик однозначно не оценит такой выбор. Символы роскоши (пусть даже и искусственные), увы, не принесут богатства в Новом году.

Зебра

Простые черно-белые полосы на одежде не лучшим образом скажутся на вашем внутреннем состоянии в праздничную ночь.

Белый цвет

Поскольку покровитель наступающего Нового года – Черный Кролик, то советуем отказаться от затеи нарядиться во все белое.

От чего стоит воздержаться вашему знаку Зодиака?

Овен (21 марта – 20 апреля)

Красный цвет, символизирующий огненную стихию, может стать причиной конфликтов и недопониманий с окружающими людьми, поэтому вам стоит подобрать наряд менее ярких оттенков. Обратите внимание на пастельные тона, чтобы в этот день выглядеть нежно и романтично.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Откажитесь от светлых оттенков зеленого, если не хотите, чтобы в новогоднюю ночь (и год после) люди шептались за вашей спиной, обсуждая вас. Хорошим выбором станет маленькое черное платье, а также любая одежда розового цвета.