Выбирая наряд для самой волшебной ночи в году, прислушайтесь к советам астрологов – избегайте определенных оттенков и сочетаний, и Кролик непременно подарит вам счастье, пишет MarieClaire.
СПУГНЕТЕ УДАЧУ ⟩ Что нельзя надевать на Новый год каждому знаку Зодиака: проверьте свой гардероб сейчас
Символом 2023 года будет Черный Водяной Кролик, который вступит в свои права 22 января. Тем не менее, подготовиться к встрече с пушистым зверьком и продумать свой наряд на праздник стоит заранее. Правильно составленный образ повлияет не только на ваше настроение в новогоднюю ночь, но и на весь год в целом, поэтому предлагаем его продумать уже сейчас.
Что точно нельзя надевать?
Меховые и кожаные изделия
Кролик однозначно не оценит такой выбор. Символы роскоши (пусть даже и искусственные), увы, не принесут богатства в Новом году.
Зебра
Простые черно-белые полосы на одежде не лучшим образом скажутся на вашем внутреннем состоянии в праздничную ночь.
Белый цвет
Поскольку покровитель наступающего Нового года – Черный Кролик, то советуем отказаться от затеи нарядиться во все белое.
От чего стоит воздержаться вашему знаку Зодиака?
Овен (21 марта – 20 апреля)
Красный цвет, символизирующий огненную стихию, может стать причиной конфликтов и недопониманий с окружающими людьми, поэтому вам стоит подобрать наряд менее ярких оттенков. Обратите внимание на пастельные тона, чтобы в этот день выглядеть нежно и романтично.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Откажитесь от светлых оттенков зеленого, если не хотите, чтобы в новогоднюю ночь (и год после) люди шептались за вашей спиной, обсуждая вас. Хорошим выбором станет маленькое черное платье, а также любая одежда розового цвета.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Исключите животные принты в вашем образе, начиная с орнамента питона и заканчивая сумкой под крокодиловую кожу. Иначе есть вероятность, что вас поймут неправильно. Подарит позитивный настрой на следующий год и избавит от дурных мыслей яркий желтый цвет.
Рак (22 июня – 22 июля)
Порадовать и задобрить Водяного Кролика помогут голубые и серебристые цвета. Одежду золотистых оттенков лучше убрать подальше в шкаф, чтобы не испортить праздничное настроение себе и близким.
Лев (23 июля – 22 августа)
Фиолетовый цвет не принесет ничего хорошего. Красный, напротив, отлично подойдет для встречи Нового года: в наряде огненных оттенков вы будете ловить на себе восхищенные взгляды.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Будьте осторожны с черным цветом: он может навлечь грустные мысли в новогоднюю ночь. Отогнать их прочь и выглядеть романтично помогут любые яркие оттенки и цветочные принты в образе.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Есть вероятность, что в розовом наряде вы почувствуете себя скованно в эту волшебную ночь. Чтобы не комплексовать, выберите черный или коричневый цвета, а также поэкспериментируйте с фасоном.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Сохранить спокойствие во время праздничной суеты не получится, если на вас будет бордовый. Отдайте предпочтение золоту: такими могут быть как украшения, так и детали на платье.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Скажите нет строгим линиям и темным оттенкам, чтобы избежать конфликтов. Почувствовать себя максимально счастливой в этот день вы сможете благодаря присутствию оранжевого цвета в образе.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Не надевайте одежду и аксессуары золотистых оттенков, если хотите обезопасить себя от непредвиденных расходов в Новом году. Лучше всего вы будете смотреться в нежно-розовом или пастельном наряде.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Забудьте про красный цвет: из-за него вы не сможете расслабиться и как следует повеселиться. Правильным решением будет остановить свой выбор на желто-оранжевых оттенках.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Светлые тона, в том числе молочный, могут негативно повлиять на ваше настроение и испортить праздник. Принесет удачу в Новом году наряд любимых цветов Черного Кролика — синего или черного (читайте также: Правят миром: 6 самых «сильных» женских имен, которые обречены на успех).