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Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнать

Limon.ee
Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнать
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Приметы. Иллюстративное фото.
Приметы. Иллюстративное фото. Фото: mutan/Shutterstock

Что нельзя делать 22 ноября и как привлечь большую удачу в этот день, пишет Главред.

Именно с этого дня считалось фактическим началом зимы. В этот день обычно была очень ветреная погода.

Раньше верили, что сон, который приснился на Матренин день, являлся вещим и сбудется уже на следующий день в полдень.

В этот день нужно пересмотреть всю свою теплую одежду. Нужно избавиться от старых и ненужных вещей.

Что нельзя делать 22 ноября

  • Нельзя 22 ноября отдавать свою старую и не постиранную одежду. Можно отдать счастье и здоровье.
  • Нельзя 22 ноября заниматься тяжелым физическим трудом. Можно привлечь череду неудач.
  • Нельзя 22 ноября ссориться и конфликтовать.
  • Нельзя 22 ноября стричь волосы девушкам.

Приметы на 22 ноября

  • Если иней деревья покроет, то значит скоро придут лютые морозы.
  • Если начнется снегопад, то непогода затянется еще на месяц.
  • Если туман в этот день, то ждать скоро оттепель.
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