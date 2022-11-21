Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнать
Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнать
Именно с этого дня считалось фактическим началом зимы. В этот день обычно была очень ветреная погода.
Раньше верили, что сон, который приснился на Матренин день, являлся вещим и сбудется уже на следующий день в полдень.
В этот день нужно пересмотреть всю свою теплую одежду. Нужно избавиться от старых и ненужных вещей.
Что нельзя делать 22 ноября
- Нельзя 22 ноября отдавать свою старую и не постиранную одежду. Можно отдать счастье и здоровье.
- Нельзя 22 ноября заниматься тяжелым физическим трудом. Можно привлечь череду неудач.
- Нельзя 22 ноября ссориться и конфликтовать.
- Нельзя 22 ноября стричь волосы девушкам.
Приметы на 22 ноября
- Если иней деревья покроет, то значит скоро придут лютые морозы.
- Если начнется снегопад, то непогода затянется еще на месяц.
- Если туман в этот день, то ждать скоро оттепель.
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