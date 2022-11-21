Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнать

Именно с этого дня считалось фактическим началом зимы. В этот день обычно была очень ветреная погода.

Раньше верили, что сон, который приснился на Матренин день, являлся вещим и сбудется уже на следующий день в полдень.

В этот день нужно пересмотреть всю свою теплую одежду. Нужно избавиться от старых и ненужных вещей.

Что нельзя делать 22 ноября

Нельзя 22 ноября отдавать свою старую и не постиранную одежду. Можно отдать счастье и здоровье.

Нельзя 22 ноября заниматься тяжелым физическим трудом. Можно привлечь череду неудач.

Нельзя 22 ноября ссориться и конфликтовать.

Нельзя 22 ноября стричь волосы девушкам.

Приметы на 22 ноября