Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых ожидает счастье в декабре 2022

Наиболее просто расправиться с проблемами смогут три знака в финале года, подав пример остальным «коллегам», как реагировать либо избежать неприятности, обернув их в свою пользу.

Водолеи

Представителей этого знака Зодиака ждет стабильность в личной жизни, но только в том чслучае, если они упрочат семейные связи. По этой причине Глоба рекомендует Водолеям нанести визиты своим дальним родственникам, либо сделать все-таки окончательный выбор, озвучив предложение своей половинке. Однако астролог предупредила, что идеализировать своего партнера не стоит даже в том случае, если решили связать себя с ним узами брака, так как все имеют слабости и недостатки. Смотрите на жизнь реально.

Астролог также предупредила, что под влиянием Сатурна Водолеи могут поддаться разочарованиям, поэтому она рекомендовала бороться с этим разрушительным чувством.

В финансовом плане Глоба назвала декабрь благоприятным для Водолеев, поэтому они могут смело браться за любые проекты. Им будет сопутствовать удача. Также высока вероятность карьерного роста.

Отдельно астролог рекомендовала Водолеям обратить в декабре внимание на свое здоровье и перейти на легкую пищу, так как диета поможет избежать неконтролируемых скачков массы тела.

Весы