Приметы на 21 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы успех привлечь
Приметы на 21 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы успех привлечь
21 ноября ходили в церковь. Просили здоровья и хорошей судьбы. Также можно было обращаться к архангелу Михаилу с просьбой.
Что нельзя делать 21 ноября
- Нельзя выполнять тяжелую работу.
- Нельзя резать, рубить топором и ткать.
- Нельзя ссориться и повышать голос.
Приметы на 21 ноября
- Если с утра появился иней, то зима будет снежной.
- Если утром наблюдается туман, то будет оттепель.
- Если день будет ясным, то скоро придут сильные морозы.
- Если идет мокрый снег, то весна будет дождливой.
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