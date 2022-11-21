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Приметы на 21 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы успех привлечь

Limon.ee
Приметы на 21 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы успех привлечь
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Зима. Иллюстративное фото.
Зима. Иллюстративное фото. Фото: Erni/Shutterstock

Что нельзя делать 21 ноября и как привлечь удачу в этот день, рассказывает Главред.

21 ноября ходили в церковь. Просили здоровья и хорошей судьбы. Также можно было обращаться к архангелу Михаилу с просьбой.

Что нельзя делать 21 ноября

  • Нельзя выполнять тяжелую работу.
  • Нельзя резать, рубить топором и ткать.
  • Нельзя ссориться и повышать голос.

Приметы на 21 ноября

  • Если с утра появился иней, то зима будет снежной.
  • Если утром наблюдается туман, то будет оттепель.
  • Если день будет ясным, то скоро придут сильные морозы.
  • Если идет мокрый снег, то весна будет дождливой.
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