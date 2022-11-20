РЕПОРТАЖ ИЗ НОБЛЕССНЕРА ⟩ В Таллинне не могут найти 18-летнего Симона: погода настолько ужасна, что поиски ведут роботы

Подводные поиски были начаты после того, как полиция потратила несколько часов на просмотр записей с камер наблюдения, на которых также был запечатлен молодой человек, гулявший в кварталу Ноблесснер в одежде, похожей на одежду пропавшего Симона. К сожалению, на видеозаписи видно, как этот молодой человек падает с причала в воду. Смог ли он выбраться из воды и спастись, сотрудники полиции не смогли определить благодаря просмотру видео с камер наблюдения.

Воздушная спасательная команда немедленно проверила территорию вокруг порта Ноблесснер. Кроме того, для проверки территории в ночное время использовались дроны и служебные собаки. Во время поисков полиция нашла очки молодого человека, а добровольцы также извлекли из воды его паспорт.

Сегодня при подводных поисках водолазы обследуют наиболее вероятную зону нахождения молодого человека на глубине 3-6 метров при относительно низкой видимости. В настоящее время район поиска расширен, и поиски будут продолжены с помощью подводного аппарата (робота) вместо живых водолазов.

«Мы искренне надеемся, что ничего не найдем в воде, что человек, упавший в воду, если это был Симон, каким-то образом сумел спастись, – говорит Урмет Тамбре, оперативный руководитель Пыхьяской префектуры. – Мы будем продолжать поиски, пока не получим ответы на вопросы, которые необходимо дать близким Симона как можно скорее», – говорит Тамбре.