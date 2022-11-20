«Мы искренне надеемся, что ничего не найдем в воде, что человек, упавший в воду, если это был Симон, каким-то образом сумел спастись», – говорит Урмет Тамбре, оперативный руководитель Пыхьяской префектуры. Катрин Луст, главный редактор Elu24, в настоящее время занимается поисками 18-летнего Симона, пропавшего в Ноблесснере, и подробно рассказывает о том, что происходит на месте происшествия.
РЕПОРТАЖ ИЗ НОБЛЕССНЕРА ⟩ В Таллинне не могут найти 18-летнего Симона: погода настолько ужасна, что поиски ведут роботы
Поздним вечером 19 ноября поисковики из поисковой группы OPEROG обнаружили в воде в порту Ноблесснер паспорт, принадлежащий пропавшему 18-летнему Симону. В настоящее время продолжаются интенсивные подводные поиски.
Журналист Катрин Луст рассказывает с места событий: «Два водолаза сейчас в воде ищут Симона. Всё это происходит сейчас здесь, у ресторана Kai, где летом проходят грандиозные вечеринки».
По словам Луст, из-за плохих погодных условий поиски практически невозможны. «Погода просто отвратительная, метель, мороз, идет снег. Видимость очень плохая. Уже стемнело».
По словам оперативного руководителя Урмета Тамбре, который тоже выехал на место происшествия, погодные условия просто ужасные. Тамбре подчеркнул, что просмотр камер наблюдения в Ноблесснере подтверждают, что Симон там сегодня был.
К сожалению, по состоянию на 20:30 Симона найти не удалось. «Всё утверждает на то, что он мог пропасть где-то в этом микрорайоне. Сейчас делаем акцент на подводных поисках», – сказал Тамбре.
Луст узнала, какова вероятность, что 18-летний Симон может быть найден живым. «Не хочу спекулировать. Не хочу терять надежды и давать ответ, если у нас его пока что нет», – отметил Тамбре.
Из-за плохих погодных условий поиски пропавшего парня взяли на себя роботы. «Сейчас приедет робот и начнет выполнять работу водолазов», – заверяет Тамбре.
«До тех пор, пока мы не нашли пропавшего Симона, все, кто может хоть что-то знать о его судьбе, просьба незамедлительно сообщить в полицию!» – попросил Тамбре.
Подводные поиски были начаты после того, как полиция потратила несколько часов на просмотр записей с камер наблюдения, на которых также был запечатлен молодой человек, гулявший в кварталу Ноблесснер в одежде, похожей на одежду пропавшего Симона. К сожалению, на видеозаписи видно, как этот молодой человек падает с причала в воду. Смог ли он выбраться из воды и спастись, сотрудники полиции не смогли определить благодаря просмотру видео с камер наблюдения.
Воздушная спасательная команда немедленно проверила территорию вокруг порта Ноблесснер. Кроме того, для проверки территории в ночное время использовались дроны и служебные собаки. Во время поисков полиция нашла очки молодого человека, а добровольцы также извлекли из воды его паспорт.
Сегодня при подводных поисках водолазы обследуют наиболее вероятную зону нахождения молодого человека на глубине 3-6 метров при относительно низкой видимости. В настоящее время район поиска расширен, и поиски будут продолжены с помощью подводного аппарата (робота) вместо живых водолазов.
«Мы искренне надеемся, что ничего не найдем в воде, что человек, упавший в воду, если это был Симон, каким-то образом сумел спастись, – говорит Урмет Тамбре, оперативный руководитель Пыхьяской префектуры. – Мы будем продолжать поиски, пока не получим ответы на вопросы, которые необходимо дать близким Симона как можно скорее», – говорит Тамбре.
По словам журналиста Катрин Луст, первые роботы с легкостью погружались в воду. Свечение под водой – это подсветка поисковых роботов. Обстановка на месте происшествия напряженная, а приближающаяся ночь также вызывает страх.
«В зоне поиска, которую сегодня обследовали несколько водолазов и подводный робот, ничего не было найдено. Поэтому полиция еще больше расширит зону поиска, а при дневном свете, в дополнение к подводным поискам при помощи робота, к подводным поискам будет подключен Спасательный департамент», – дал новую информацию Урмет Тамбре.
18-летний Симон пошел в пятницу с друзьями на вечеринку в Таллинне и до сих пор не вернулся домой. «19 ноября около 00:10 ночи он попрощался с друзьями у ночного клуба Hollywood в Таллинне, планировал пешком дойти до своего дома в Пыхья-Таллинне, расположенного на улицах Копли-Ситси. Домой молодой человек так и не вернулся и на данный момент о нем нет никакой информации. Ни близкие, ни одноклассники так и не смогли связаться с Симоном», – пишет руководитель SA Kadunud Ааре Рюйтель в Фейсбуке.
Полиция сразу приступила к поискам юноши, и выяснилось, что в 2:30 ночи, когда телефон молодого человека был еще включен, он указывал на его местонахождение в районе парка Ноблесснер, что относительно недалеко от его дома.
Симон ростом около 185 сантиметров и имеет худощавое телосложение. У него длинные волосы и очки. Когда он вышел из дома, на нем была серая куртка, темные брюки и черные ботинки.
Если у кого-то есть информация, которая может помочь определить местонахождение Симона, их просят немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 112.