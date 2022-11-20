ОБНАЖЕННЫЕ НА КУХНЕ ⟩ Нам нечего стыдиться: эстонские стриптизеры от гастрономии приготовят у вас дома полезные блюда из канабиса

Как здорово! Теперь вы можете пригласить шеф-поваров к себе домой или в офис, и они приготовят здоровые и питательные блюда для вашей компании. И все это они сделают в полуобнаженном виде! «Это свойственно начинающим предпринимателям, в начале пути всегда полезно закатать рукава или снять рубашку», - говорит Таавид Микомяги, шеф-повар и основатель стартапа The Naturist, пишет Elu24.