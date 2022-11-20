Вс, 20.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ОБНАЖЕННЫЕ НА КУХНЕ ⟩ Нам нечего стыдиться: эстонские стриптизеры от гастрономии приготовят у вас дома полезные блюда из канабиса

Александра Юрман
, Репортер Elu24
Нам нечего стыдиться: эстонские стриптизеры от гастрономии приготовят у вас дома полезные блюда из канабиса
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Как здорово! Теперь вы можете пригласить шеф-поваров к себе домой или в офис, и они приготовят здоровые и питательные блюда для вашей компании. И все это они сделают в полуобнаженном виде! «Это свойственно начинающим предпринимателям, в начале пути всегда полезно закатать рукава или снять рубашку», - говорит Таавид Микомяги, шеф-повар и основатель стартапа The Naturist, пишет Elu24.

Эстонский стартап The Naturist разработала растительную альтернативу свету, основным ингредиентом которой стали выращенные на месте органические семена конопли. Молодые и рьяные основатели фирмы представляют свой продукт обнаженными, так как они уверены, что им нечего стыдиться! Они могут приготовить все, что угодно вашей душе, главное, что это будет полезная пища.

Компания молодых эстонцев из The Naturist предлагает еду, приготовленную из конопляной муки. В настоящее время в их ассортименте один продукт, но компания планирует значительно расширить свою деятельность и охватить семь миллионов клиентов. «Нам нечего скрывать, и мы делаем хорошие вещи из органического сырья и вкладываем душу в то, что делаем», – говорит Таавид Микомяги, основатель The Naturist, стартапа, получившего награду SEB Future of Business.

Ключевые слова
Наверх