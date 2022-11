ОБНАЖЕННЫЕ НА КУХНЕ ⟩ Нам нечего стыдиться: эстонские стриптизеры от гастрономии приготовят у вас дома полезные блюда из канабиса

Эстонский стартап The Naturist разработала растительную альтернативу свету, основным ингредиентом которой стали выращенные на месте органические семена конопли. Молодые и рьяные основатели фирмы представляют свой продукт обнаженными, так как они уверены, что им нечего стыдиться! Они могут приготовить все, что угодно вашей душе, главное, что это будет полезная пища.

Компания молодых эстонцев из The Naturist предлагает еду, приготовленную из конопляной муки. В настоящее время в их ассортименте один продукт, но компания планирует значительно расширить свою деятельность и охватить семь миллионов клиентов. «Нам нечего скрывать, и мы делаем хорошие вещи из органического сырья и вкладываем душу в то, что делаем», – говорит Таавид Микомяги, основатель The Naturist, стартапа, получившего награду SEB Future of Business.