Давай, до свидания! Кто из знаков Зодиака легче всего вычеркивает людей из жизни

12-е место: Козерог

Почетное последнее место достается Козерогу, который отрывает от себя людей не просто с кожей и мясом, а местами даже с кусками скелета. Потому что Козерог так тщательно отбирает свое окружение, что каждый ушедший – потеря потерь! Правда, надо заметить, что если Козерог отрывает с мясом от себя, то и с оторванного мясца-то пообдирает напоследок. Он за справедливость!

11-е место: Телец

Телец тоже отрывает от себя людей с тяжелым сердцем, но это у него от жадности: это что же, совместно нажитое непосильным трудом вот так взять и выкинуть? А кто компенсирует? Ну еще туда-сюда, если выкинуть надо, допустим, просроченного мужа – это всегда нового можно завести, желающих достаточно. А вот если подругу, то, извините, ни за что!

10-е место: Дева

Десятое место достается Деве, которая искренне воображает своей личной собственностью всех, в чьих мозгах уже успела поковыряться и навести там хоть какое-то подобие порядка. А учитывая, что Дева не ковыряется разве что в мозгах курьеров, привозящих ей пиццу (она бы да, но просто не успевает), то количество людей вокруг нее растет в геометрической прогрессии. Но разбазаривать она всё равно не даст!

9-е место: Рак