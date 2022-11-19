Thevoicemag.ru рассказывает какой знак Зодиака готов захлопнуть перед твоим носом дверь в свою жизнь на счет «раз», а от кого и захочешь, не отделаешься.
Давай, до свидания! Кто из знаков Зодиака легче всего вычеркивает людей из жизни
12-е место: Козерог
Почетное последнее место достается Козерогу, который отрывает от себя людей не просто с кожей и мясом, а местами даже с кусками скелета. Потому что Козерог так тщательно отбирает свое окружение, что каждый ушедший – потеря потерь! Правда, надо заметить, что если Козерог отрывает с мясом от себя, то и с оторванного мясца-то пообдирает напоследок. Он за справедливость!
11-е место: Телец
Телец тоже отрывает от себя людей с тяжелым сердцем, но это у него от жадности: это что же, совместно нажитое непосильным трудом вот так взять и выкинуть? А кто компенсирует? Ну еще туда-сюда, если выкинуть надо, допустим, просроченного мужа – это всегда нового можно завести, желающих достаточно. А вот если подругу, то, извините, ни за что!
10-е место: Дева
Десятое место достается Деве, которая искренне воображает своей личной собственностью всех, в чьих мозгах уже успела поковыряться и навести там хоть какое-то подобие порядка. А учитывая, что Дева не ковыряется разве что в мозгах курьеров, привозящих ей пиццу (она бы да, но просто не успевает), то количество людей вокруг нее растет в геометрической прогрессии. Но разбазаривать она всё равно не даст!
9-е место: Рак
Как известно, вырваться из цепких клешней Рака почти невозможно, поэтому всем очень интересно, что же надо сделать, чтобы это самое «почти» сработало. Значит, есть ведь шанс, ну хоть малюсенький, да? Да. Рассказываем: чтобы Рак от вас отцепился, надо стать совсем безнадежным и пропащим вариантом. Ну не то чтобы улечься на теплотрассе в обнимку с канистрой омывайки, но близко к тому. И для надежности желательно Раку в душу плюнуть. Раз 48. Всех остальных Рак будет тянуть до последнего, увы.
8-е место: Скорпион
В ближний круг Скорпиона люди попадают гомеопатическими дозами: примерно полтора человека раз в десять лет. Кажется, что Скорпион вычеркивает людей с необыкновенной легкостью, но это не так: он их на самом деле и не вписывал. А вот близких Скорпион готов терпеть до последнего: нужно нанести ему действительно страшную обиду, чтобы потерять. Правда, в процессе нанесения обиды Скорпиону можно потерять какие-нибудь важные и полезные в хозяйстве части тела, так что рискуют немногие.
7-е место: Близнецы
Неожиданный поворот: легковесным Близнецам достается только седьмое место. Дело в том, что с теми, кто их по-настоящему понимает, Близнецы расстаются крайне неохотно и готовы многое терпеть ради удовольствия иметь рядом благодарные уши. А вот от неблагодарных ушей Близнецы легко избавляются и в сущности без сожалений. К тому же их круг общения настолько обширен, что его просто необходимо иногда чистить, хотя бы во имя борьбы с энтропией.
6-е место: Весы
Почетное центральное место достается Весам, которые традиционно долго принимают решение: таки вышвырнуть из своей жизни человека или таки погодить: а вдруг пригодится? Но если не пригодится, выкидывают с легким сердцем. Впрочем, это совершенно не значит, что выкинутого об этом уведомят: ну а вдруг все-таки еще пригодится?
5-е место: Лев
Открывают пятерку лидеров Львы, за которыми вечно таскается многочисленная, но бесполезная свита. Так что вполне логично, что Лев легко расстается с людьми: мы, как правило, не ценим то, чего у нас в избытке. А Львы и людишек вообще не очень. Как говорится, баба с возу — кобыле легче, меньше народу – больше кислороду и еще три тома народной мудрости на предмет «Мне всё равно на вас!». Смиритесь.
4-е место: Овен
Чуть-чуть не дотянули до призового места Овны, способные выкинуть человека не только из своей жизни, но и, например, из окна – на ровном совершенно месте, как кажется окружающим. На самом деле это не совсем так: это значит, что Овна довели. Правда, довести Овна до белого каления примерно так же просто, как отнять конфету у ребенка, но это уже детали.
3-е место: Водолей
Бронзовая медаль достается Водолеям, таким специальным людям, которым в принципе не нужны собратья по виду, им и наедине с собой любимым хорошо. Водолей будет рядом только до тех пор, пока ему это выгодно, а потом вмиг забудет, как вас звали. Но, с другой стороны, ему вполне может быть выгодно прожить с вами жизнь и умереть в один день.
2-е место: Рыбы
Серебряная медаль достается Рыбам, людям, которым проще умереть, чем пойти на компромисс: или ты понимаешь и принимаешь Рыбку такой, какая она есть, или давай до свидания. Ползти вслед на коленях, умолять принять обратно, каяться в несуществующих грехах и вопрошать «За что?!» абсолютно бесполезно: Рыба сделает вид, что она вас вообще не знает. Поздно!
1-е место: Стрелец
Та-дамм! Первое место, золотая медаль и звание самого бессердечного и жестокого расшвыривателя ближних своих достается Стрельцу. Потому что Стрелец не просто легко вычеркивает людей из своей жизни, о, нет. Он, во-первых, делает это с плохо скрываемым облегчением и с совершенно явным удовольствием, и, когда ваша самооценка уже агонизирует и вот-вот испустит дух, Стрелец заботливо опускает на нее крышку гроба: мне так жаль, говорит. Понимаю, как тебе будет без меня тяжело, говорит. Наш Магический шар, конечно, порицает Стрельцов за такое, но никому от этого не легче, увы. Кроме Стрельца.