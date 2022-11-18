Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 21 по 27 ноября

Любовь . Стрельцам пришло время пробудиться от спячки, расправить плечи и вздохнуть полной грудью. Вам нужен драйв и сильные (в том числе сексуальные ощущения), чтобы чувствовать себя самими собой. Сейчас все зависит от ваших личных качеств, и результат вашей активности в области взаимоотношений будет вами абсолютно заслужен. Это хороший период для свиданий и встреч, а также для обновления уже давно сложившихся и даже успевших слегка надоесть взаимоотношений.

Любовь. Козерогам в последнее время просто не везет в отношениях с противоположным полом. То вы что-то не так сделаете или скажете, то вас не так поймут. В любом случае, факт недопонимания имеет место. Если вам кажется, что все безоблачно и ваш близкий человек вас обожает, тем хуже для вас и для ваших отношений. Будьте готовы к серьезным проблемам в отношениях, но не замыкайтесь, и не обвиняйте в своих проблемах (а они, скорее всего, есть) всех окружающих, особенно своего партнера. Постарайтесь разобраться в себе.