Неделя обещает быть благополучной для большинства представителей Зодиакального круга, в то же время она обострит нерешенные ранее проблемы, заставит возвращаться и закрывать «гештальты». В выигрыше будут те знаки, кто сумеет вовремя поймать ветер перемен, быстро сориентируется в смене тенденций и будет готов корректировать свои планы на будущее.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 21 по 27 ноября
СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Благоприятные дни: 21 ноября
Неблагоприятные дни: 24, 25 ноября
Любовь. Стрельцам пришло время пробудиться от спячки, расправить плечи и вздохнуть полной грудью. Вам нужен драйв и сильные (в том числе сексуальные ощущения), чтобы чувствовать себя самими собой. Сейчас все зависит от ваших личных качеств, и результат вашей активности в области взаимоотношений будет вами абсолютно заслужен. Это хороший период для свиданий и встреч, а также для обновления уже давно сложившихся и даже успевших слегка надоесть взаимоотношений.
Работа. Уйдите от рутины и повседневности. Вам стоит задуматься о новом проекте или даже о новом месте работы.
Здоровье. Если вы склонны к гипертензии, будьте начеку и вовремя снижайте артериальное давление.
Ваш маленький Стрелец. Повышенная активность вашего малыша может доставить немало хлопот всей семье.
КОЗЕРОГ 22.12 – 19.01
Благоприятные дни: 22, 23 ноября
Неблагоприятные дни: 21, 26, 27 ноября
Любовь. Козерогам в последнее время просто не везет в отношениях с противоположным полом. То вы что-то не так сделаете или скажете, то вас не так поймут. В любом случае, факт недопонимания имеет место. Если вам кажется, что все безоблачно и ваш близкий человек вас обожает, тем хуже для вас и для ваших отношений. Будьте готовы к серьезным проблемам в отношениях, но не замыкайтесь, и не обвиняйте в своих проблемах (а они, скорее всего, есть) всех окружающих, особенно своего партнера. Постарайтесь разобраться в себе.
Работа. Не бегите впереди паровоза, выжидайте наилучший момент для осуществления своих планов, он скоро наступит.
Здоровье. Есть вероятность неожиданного получения травмы. Смотрите, как бы не угодить в больничку.
Ваш маленький Козерог. Ребенок нуждается в повышенном внимании и защите, он будет очень капризен и плаксив.
ВОДОЛЕЙ 20.01 – 18.02
Благоприятные дни: 21, 24, 25 ноября
Неблагоприятные дни: 22, 23 ноября
Любовь. Настало время для позитивных перемен в личной жизни настоящих Водолеев, а это в первую очередь подразумевает вашу к ним готовность. Это прекрасный момент для знакомств и начала нового романа. Но и супружеские отношения можно и нужно разнообразить в данный период, чтобы они не превратились в рутинное сосуществование. Вам захочется новых отношений, или, как минимум, новизны в интимной сфере. Постарайтесь сами как-то разнообразить устоявшуюся схему взаимоотношений, пока она не дала трещину.
Работа. Старайтесь быть на шаг впереди своих конкурентов, следите за всеми новинками и изучайте рынок.
Здоровье. В настоящее время весьма уязвимы глаза и вся нервная система в целом.
Ваш маленький Водолей. Дайте ребенку возможность проявлять независимость и свободомыслие в разумных пределах.
РЫБЫ 19.02 – 20.03
Благоприятные дни: 22, 23 ноября
Неблагоприятные дни: 24, 25 ноября
Любовь. Интенсивное участие в деловых проектах и возможный карьерный рост на время на некоторое время отвлекут людей, рожденных под знаком Рыб, от вопросов личного характера. Но не забывайте о своих близких, они нуждаются в вашем внимании. В семье отношения будут складываться не слишком гладко. В данный период вам необходимо набраться терпения и сдерживать свои эмоции. Не надо выяснять, кому принадлежит право принятия решений. Старайтесь учитывать мнение вашего партнера и не сводите отношения к банальному совместному проживанию.
Работа. Ваш бизнес требует вложений. Доходы будут, но вы их все равно не увидите, так как потратите все средства на возврат долгов либо стройку.
Здоровье. Берегитесь травм, старайтесь не работать с электроинструментами на этой неделе.
Ваши маленькие Рыбы. Приучайте ребенка к распорядку, старайтесь дисциплинировать и организовать его.
ОВЕН 21.03 – 19.04
Благоприятные дни: 24, 25 ноября
Неблагоприятные дни: 21, 26, 27 ноября
Любовь. Типичные Овны в данный момент могут оказаться перед выбором: как распорядиться представляющимися возможностями? Это как раз тот случай, когда у вас могут быть варианты развития ситуации в личной жизни в нужной вам плоскости. Постарайтесь сделать правильный выбор, но не пытайтесь поддерживать двойственность стараясь везде успеть, даже если у вас сейчас это получается. Вы можете оказаться заложником собственной свободы, о чем позже можете и пожалеть. Помните, что период везения краток, и вскоре ситуация изменится.
Работа. Предстоящие недели предоставят вам уникальную возможность для подписания важного контракта в деловой зарубежной поездке.
Здоровье. Избегайте перенапряжения и чрезмерных нагрузок, если у вас есть склонность к гипертонии.
Ваш маленький Овен. Занятия иностранным языком помогут вашему ребенку в будущем. Пусть даже сейчас это просто игра.
ТЕЛЕЦ 20.04 – 20.05
Благоприятные дни: 26, 27 ноября
Неблагоприятные дни: 22, 23 ноября
Любовь. Данный период – очень непростое время для постоянных отношений. Они могут утомить вас обоих, и хватит небольшой вспышки эмоций для настоящего взрыва. Самый лучший способ избежать конфронтации – перевести отношения в любовную плоскость. Устройте себе и вашему партнеру по браку второй медовый месяц, либо попробуйте реализовать себя творчески. Постарайтесь сменить обстановку, встретьтесь со своим супругом или супругой в отеле или где-то еще, но только не в стенах собственного дома.
Работа. Вас ожидают финансовые траты (возможно, что крупные). Лучшее, что вы сможете сделать, это раздать долги.
Здоровье. Берегитесь инфекционных заболеваний, не поддавайтесь искушениям и соблазнам.
Ваш маленький Телец. Своим поведением ребенок будет провоцировать вас на неконтролируемый выброс отрицательных эмоций.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 – 21.06
Благоприятные дни: 21 ноября
Неблагоприятные дни: 24, 25 ноября
Любовь. Время не располагает к знакомствам и проявлению чувств. В отношениях с любимыми у типичных Близнецов возникнет недопонимание и напряженность. Домашние проблемы полностью завладеют вашим сознанием, и вам будет попросту не до любви. Трудности очевидны, но они преодолимы при условии обоюдного желания. Если вы категорически не принимаете точки зрения партнера, то вас ждут серьезные проблемы в отношениях. Вам обязательно нужно найти компромисс, если вы дорожите имеющимися отношениями.
Работа. В бизнесе следует занять выжидательную позицию, сейчас не стоит форсировать ситуацию.
Здоровье. Постарайтесь не переохлаждаться. В настоящее время уязвимы почки и поясничный отдел позвоночника.
Ваши маленькие Близнецы. Вашему ребенку на этой неделе предстоит выяснять отношения с о сверстниками.
РАК 22.06 – 22.07
Благоприятные дни: 22, 23 ноября
Неблагоприятные дни: 21, 26, 27 ноября
Любовь. Рожденным под знаком Рака, не всегда имеющим жесткий внутренний стержень, в данный момент просто необходима точка опоры, чтобы обстоятельства не вовлекли их в хождение по кругу. Вам может показаться, что все происходящее с вами в личной жизни уже было. Но знайте, если ситуация покажется вам знакомой, она дана вам для исправления ранее допущенных ошибок и выхода на новый уровень отношений. Постарайтесь критически взглянуть на происходящее и разобраться в причинах двойственных ситуаций, имеющих место в вашей жизни.
Работа. На работе вас ждет повседневная рутина, исполнение уже надоевших вам обязанностей, наведение порядка в документации.
Здоровье. Вам могут доставить беспокойство проблемы желудочно-кишечного тракта. Не забывайте о диете.
Ваш маленький Рак. Вашему малышу нужно придумать какое-нибудь развивающее интеллектуальное занятие.
ЛЕВ 23.07 – 22.08
Благоприятные дни: 24, 25 ноября
Неблагоприятные дни: 22, 23 ноября
Любовь. Представителям зодиакального Льва судьба предоставляет прекрасную возможность для укрепления партнерских отношений, знакомств и завоевания сердец. Постарайтесь облагодетельствовать своих любимых (Львы как никто другой умеют это делать), и они ответят вам взаимностью. Творческое раскрытие и креативный подход к личным отношениям помогут вам добиться взаимности. Если на этой неделе вы отправитесь в поездку, то отдых обещает быть незабываемым, пишет wday.ru.
Работа. Для людей, связанных с творчеством или шоу-бизнесом этот период может стать временем настоящего взлета.
Здоровье. Берегите сердце, избегайте стрессов, больших физических нагрузок и бурного отдыха в компании друзей.
Ваш маленький Лев. Займитесь творчеством вместе с вашим ребенком. Это будет стимулом для него.
ДЕВА 23.08 – 22.09
Благоприятные дни: 26, 27 ноября
Неблагоприятные дни: 24, 25 ноября
Любовь. Девы уже ощутили напряженность во взаимоотношениях с партнером, возникли разногласия по бытовым и домашним вопросам. Не стройте иллюзий, что все можно решить быстро, вам придется приложить немало усилий для урегулирования отношений. Лучше сконцентрируйте свое внимание на собственном доме или квартире. Возможно, пришло время что-то обновить или вообще задуматься о перепланировке или проектировании нового жилья. Это придаст дополнительный импульс вашим отношениям, а самое главное, что откроет какую-то перспективу.
Работа. Для деловой активности время бесполезное. Но для приобретения недвижимости — период более чем благоприятный.
Здоровье. Остерегайтесь травм и падений, будьте очень внимательны за рулем. Вероятно обострение психосоматических заболеваний.
Ваша маленькая Дева. Сейчас желательно познакомить ребенка с традициями вашей семьи. Не жалейте на это времени.
ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Благоприятные дни: 24, 25 ноября
Неблагоприятные дни: 21, 26, 27 ноября
Любовь. В данный период представители самого элитарного зодиакального знака на каком-нибудь светском мероприятии могут встретить интересного собеседника, общение с которым может стать импульсом для развития личных, а не только деловых или интеллектуальных отношений. Если у вас назрела необходимость отправиться в поездку или деловую командировку, то не откладывайте. Именно сейчас ситуация работает на вас. В данный момент вы можете достичь взаимопонимания и осязаемых успехов в области личных отношений.
Работа. Это прекрасное время для коротких деловых поездок, завязывания новых контактов, переписки и переговоров.
Здоровье. Опасайтесь простуды. В течение ближайшего времени будут уязвимы органы дыхательной системы.
Ваши маленькие Весы. Этот момент благоволит интеллектуальным занятиям вашего ребенка. Сейчас он очень восприимчив.
СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Благоприятные дни: 26, 27 ноября
Неблагоприятные дни: 22, 23 ноября
Любовь. Дорогие Скорпионы! Настало время серьезных приобретений и щедрых подарков, вложения средств в серьезные и долгие отношения. Любимые ждут от вас внимания, заботы и широких жестов. Будьте готовы к тому, что вам придется сильно раскошелиться в процессе ухаживания. Не забывайте о том, что подарки и цветы любимым – это то, что навсегда остается в памяти. Это бесценные вложения. Представительниц самого чувственного и сексуального знака на этой неделе, скорее всего, ждут подарки и внимание со стороны сильного пола.
Работа. Самое время для серьезных финансовых вливаний в ваш бизнес. Инвестиции будут оправданы.
Здоровье. Настоящий период чреват отравлениями и аллергиями. Следите за своим рационом.
Ваш маленький Скорпион. Стоит подумать об укреплении физического состояния вашего ребенка.