Этот пятничный вечер для вас будет особенным, потому что в эфире ваше любимое интернет-шоу Limon LIVE. В гостях у ведущих Светланы Карабут и Эдгара Гергеля украинский танцор Олег Евтушенко, покидающий Эстонию уже в самые ближайшие дни. Неужели после головокружительного успеха у нас в стране он вернется на родину, где по-прежнему идет война?
LIMON LIVE ⟩ Украинский танцор Олег Евтушенко поделился эмоциями после выступления с Лободой и жестко высказался в адрес Соловьева и Киркорова
Limon LIVE: Выпуск с Олегом Евтушенко от 18 ноября 2022 года
К нам в студию Олег пришел в сценическом образе – бальных спортивных штанах и танцевальной термокофте, которая подчеркивает фигуру и помогает танцору худеть. Так считает наш сегодняшний герой, недавно выступивший на одной сцене со Светланой Лободой в Таллинне.
«У меня были такие эмоции, это просто какой-то космос, я на сцене находился с такой звездой, что даже боялся, как бы не забыть сказать речь на сцене. Я собрался с мыслями и сказал ей прямо в глаза, как считал нужным, – вспоминает долгожданный момент в своей жизни Олег Евтушенко и то, как желаемое стало явью. – Менеджеры Лободы мне помогли выйти на сцену вместе со Светланой Лободой, когда они узнали, что это моя мечта и я хочу с таким артистом выступить на сцене».
По словам нашего героя, они никогда раньше не виделись и не выступали вместе. Впервые украинскую артистку он увидел в Таллинне на генеральной репетиции. Уже там она подошла к Олегу, обняла, поблагодарила за то, что он пришел к ней и захотел вместе с ней станцевать, потом они поговорили по поводу ситуации в Украине.
«Она, конечно же, расстроилась очень сильно. Друг другу сказали, что всё будет хорошо и потом она поднялась на сцену, и я. И дальше начали танцевать», – говорит Олег Евтушенко.
Изменилась ли Светлана Лобода, как человек, после 24 февраля? Олег высказал свое мнение.
«Да, очень сильно. Я впервые в жизни видел, не лично, а в СМИ, как этот человек плачет. Помню, когда раньше смотрел на нее в интернете, она была достаточно сексуальная. Но когда я увидел ее лично на концерте... В глазах у нее ничего не понятно из-за этой ситуации в Украине. Мне нравится, что она настолько сильная, улыбается. Видел по выражению лица, как ей тяжело говорить даже на эту тему. Но этот человек стоит и улыбается. Ей самой трудно, но она идет и дарит остальным радость и любовь». Телефонами они обменяться не успели.
Олега в прямом эфире, как и других наших героев, ждет три рубрики: «Или... или?», «Шляпный вопрос» и «Теребим звезду».
«Сначала Светлана (Лобода – прим.ред.), а потом вместе со Светланой к Мадонне», – с трудом пытался сделать свой выбор наш герой в первой рубрике, где нужно выбрать один вариант из двух. Олег также пообещал ведущей Limon LIVE Светлане Карабут, что когда-нибудь они все вместе будут пить кофе на террасе у Мадонны.
Новый год Олег Евтушенко предпочитает отмечать с салютом, даже несмотря на ситуацию в Европе и в мире.
О Соловьеве и Киркорове. Резкие комментарии Олега Евтушенко
«Смотрю Limon LIVE. Мне безумно нравится эта программа. Я очень рад попасть к вам в гости. Но я бы хотел коротко затронуть очень коротко одну тему, которую я недавно узнал. Это касается Владимира Соловьева, который позволил себе оскорбить модель, заработавшую своим трудом себе это звание. Этот человек позволил себе так вот грубо высказаться у себя в программе в адрес этой девушки. Это просто ужасно, это настолько низко, это сразу же видно, что человек из России. Это ужас какой-то. Я когда это увидел, если была бы такая возможность, я бы с ним даже лично поговорил. Если человек врет у себя в студии на камеру!» – возмущается украинский танцор в нашем эфире.
«Хорошо, а что бы ты лично ему сказал?» – спросила Олега Евтушенко ведущая Светлана Карабут.
«Я бы лично ему не только сказал, мне кажется. Извините. Давайте я просто объясню. Если человек позволяет себе врать на камеру и он знает, что он врет. Если человек позволяет себе оскорблять девушку у себя в программе – это не дает никакого права ему называть себя журналистом. Никакого права, вообще. Он не журналист, если он сидит перед камерой и позволяет себе угрожать государствам, позволяет себе кого-то унижать. Это не журналист – это ужас!» – прокомментировал действия Соловьева украинский танцор.
«Но поскольку у нас программа в том числе и о шоубизе, я позволю себе задать этот вопрос. В России есть еще одна персона, которая в последнее время очень активно подает инфоповоды. В Эстонии эта персона сейчас не приветствуется – Филипп Киркоров. Он тоже позволяет себе вести не самым лучшим образом с женщинами, слышал ли ты эти истории и что скажешь об этом?» – спрашивает ведущий Эдгар Гергель.
«Дело в том, что Филипп Киркоров, безусловно, это артист. Артист погорелого театра. Это просто человек, который, во-первых, кроме себя никого не любит. Это уже даже не артист. Если человек позволяет себе молчать о тех ужасах, которые происходят в Украине – это даже не артист. А если он оскорбляет женщин – он сам женщина!» – твердо заявил Евтушенко.
Влюбленность в эстонку и переезд в Мюнхен (Германия)
Чьи мысли хотел бы прочитать танцор Олег Евтушенко? Этот вопрос достался герою в рубрике «Шляпный вопрос».
«Я хотел бы прочитать мысли одной девушки, которая мне очень сильно нравится. Встретил ее в Таллинне, она сама из Эстонии. Мне нравится, что эстонки такие, вы как будто с ними играете. Я к ней, она меня на вытянутую руку. Я ее поцеловал в щечку, и она мне говорит: "На сегодня для тебя хватит!" Вот и хотелось бы узнать, о чем она думает», – говорит Евтушенко, собирающийся уехать в Мюнхен (Германия).
По словам танцора, девушка уедет с ним, но они покинут Эстонию не навсегда, а вернутся еще сюда, ведь Олег провел здесь уже полгода и ему у нас очень понравилось. У Олега в Германии живут бабушка с дедушкой, к которым он и отправится в самое ближайшее время. Ему очень хочется в Германии тоже дать интервью кому-то и выступить с концертом.
В рубрике «Теребим звезду» Эдгар и Света попросят Олега сделать кое-что особенное. То, что точно понравится его возлюбленной и то, на что не каждый мужчина способен.
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