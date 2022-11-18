LIMON LIVE ⟩ Украинский танцор Олег Евтушенко поделился эмоциями после выступления с Лободой и жестко высказался в адрес Соловьева и Киркорова

Изменилась ли Светлана Лобода, как человек, после 24 февраля? Олег высказал свое мнение.

«Да, очень сильно. Я впервые в жизни видел, не лично, а в СМИ, как этот человек плачет. Помню, когда раньше смотрел на нее в интернете, она была достаточно сексуальная. Но когда я увидел ее лично на концерте... В глазах у нее ничего не понятно из-за этой ситуации в Украине. Мне нравится, что она настолько сильная, улыбается. Видел по выражению лица, как ей тяжело говорить даже на эту тему. Но этот человек стоит и улыбается. Ей самой трудно, но она идет и дарит остальным радость и любовь». Телефонами они обменяться не успели.

Олега в прямом эфире, как и других наших героев, ждет три рубрики: «Или... или?», «Шляпный вопрос» и «Теребим звезду».

«Сначала Светлана (Лобода – прим.ред.), а потом вместе со Светланой к Мадонне», – с трудом пытался сделать свой выбор наш герой в первой рубрике, где нужно выбрать один вариант из двух. Олег также пообещал ведущей Limon LIVE Светлане Карабут, что когда-нибудь они все вместе будут пить кофе на террасе у Мадонны.

Новый год Олег Евтушенко предпочитает отмечать с салютом, даже несмотря на ситуацию в Европе и в мире.

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