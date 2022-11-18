Приметы на 18 ноября: что нужно сделать, чтобы весь год удача и деньги окружали
Приметы на 18 ноября: что нужно сделать, чтобы весь год удача и деньги окружали
В этот день можно привлечь свою вторую половинку ближе к сердцу. 18 ноября девушки раскидывали монетки во дворе, чтобы пришел жених, а также просили святого о скорой встрече с достойным парнем и богатой свадьбе.
Работа по дому и уборка сулили удачу, а поход в баню - здоровье на весь год.
Что нельзя делать 18 ноября
- Нельзя 18 ноября принимать важные решения. Верили, что она не принесут желаемого результата.
- Нельзя тратить много денег и одалживать финансы.
- Нельзя 18 ноября покупать дорогие вещи. Можно неудачу привлечь.
- Нельзя трогать чужой веник 18 ноября.
Приметы на 18 ноября
- Если в этот день начался снегопад, то сугробы продержатся всю зиму.
- Если 18 ноября по утру идет дождь, то уже к вечеру заметет снегом.
- Если 18 ноября небо ясное и дует северный ветер, то скоро заметно похолодает.
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