Пт, 18.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Приметы на 18 ноября: что нужно сделать, чтобы весь год удача и деньги окружали

Limon.ee
Приметы на 18 ноября: что нужно сделать, чтобы весь год удача и деньги окружали
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Осень. Иллюстративое фото
Осень. Иллюстративое фото Фото: Shutterstock

Как привлечь удачу 18 ноября и что запрещено делать в этот день, рассказывает Главред.

В этот день можно привлечь свою вторую половинку ближе к сердцу. 18 ноября девушки раскидывали монетки во дворе, чтобы пришел жених, а также просили святого о скорой встрече с достойным парнем и богатой свадьбе.

Работа по дому и уборка сулили удачу, а поход в баню - здоровье на весь год.

Что нельзя делать 18 ноября

  • Нельзя 18 ноября принимать важные решения. Верили, что она не принесут желаемого результата.
  • Нельзя тратить много денег и одалживать финансы.
  • Нельзя 18 ноября покупать дорогие вещи. Можно неудачу привлечь.
  • Нельзя трогать чужой веник 18 ноября.

Приметы на 18 ноября

  • Если в этот день начался снегопад, то сугробы продержатся всю зиму.
  • Если 18 ноября по утру идет дождь, то уже к вечеру заметет снегом.
  • Если 18 ноября небо ясное и дует северный ветер, то скоро заметно похолодает.
Ключевые слова
Наверх