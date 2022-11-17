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РЕПОРТАЖ ⟩ Обворовавший знакомого и угрожавший журналисту Веремий признан виновным: какое решение принял суд?

Геттер Трумси
Обворовавший знакомого и угрожавший журналисту Веремий признан виновным: какое решение принял суд?
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Самсон вместе со своим защитником в Харьюском уездном суде 14 ноября 2022 года
Самсон вместе со своим защитником в Харьюском уездном суде 14 ноября 2022 года Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Не дергайся, а то зубов лишишься», – угрожал осужденный Яков Прохоренко жителю Нарвы, в квартиру которого он вторгся в начале этого года. Но в тот день Прохоренко был не один. Его сопровождал 22-летний Самсон Веремий, который получил сегодня свое наказание в Харьюском уездном суде, пишет Elu24

В понедельник утром, около 11 часов, молодой человек, который вместе с сообщником ворвался в квартиру знакомого и угрожал жертве физической расправой, всё еще сидит перед закрытым залом суда.

Присутствие журналиста, который пришел на открытое судебное заседание, заставляет его чувствовать себя неловко. Тот факт, что обвиняемый встает в зале суда после прихода судьи и просит журналиста уйти, свидетельствует об этом.

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