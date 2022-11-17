РЕПОРТАЖ ⟩ Обворовавший знакомого и угрожавший журналисту Веремий признан виновным: какое решение принял суд?

«Не дергайся, а то зубов лишишься», – угрожал осужденный Яков Прохоренко жителю Нарвы, в квартиру которого он вторгся в начале этого года. Но в тот день Прохоренко был не один. Его сопровождал 22-летний Самсон Веремий, который получил сегодня свое наказание в Харьюском уездном суде, пишет Elu24.