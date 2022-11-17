«Не дергайся, а то зубов лишишься», – угрожал осужденный Яков Прохоренко жителю Нарвы, в квартиру которого он вторгся в начале этого года. Но в тот день Прохоренко был не один. Его сопровождал 22-летний Самсон Веремий, который получил сегодня свое наказание в Харьюском уездном суде, пишет Elu24.
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РЕПОРТАЖ ⟩ Обворовавший знакомого и угрожавший журналисту Веремий признан виновным: какое решение принял суд?
Обворовавший знакомого и угрожавший журналисту Веремий признан виновным: какое решение принял суд?
В понедельник утром, около 11 часов, молодой человек, который вместе с сообщником ворвался в квартиру знакомого и угрожал жертве физической расправой, всё еще сидит перед закрытым залом суда.