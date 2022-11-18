День необычных идей, реализация которых может оказаться захватывающим и интересным делом. Но не стоит сразу приступать к воплощению задуманного в жизнь. Изучите ситуацию, сравните разные возможности. Это поможет сэкономить силы, избежать ошибок и быстрее достичь цели, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 ноября
Радует общение со старыми и новыми знакомыми, очень разные люди сегодня хорошо ладят, быстро находят общий язык. Однако, обсуждая серьезные вопросы, имейте в виду: не исключено, что достигнутые договоренности позже придется пересмотреть. Но наслаждаться приятными беседами это не помешает.
Овен
В начале дня едва ли удастся избежать трудностей. Это не лучшее время для того, чтобы принимать какие-то серьезные решения, особенно если они касаются работы или бизнеса. Не у всех представителей знака получается правильно оценить ситуацию; вы рискуете запутаться в собственных иллюзиях, если вовремя не расстанетесь с ними. Вторая половина дня складывается совсем иначе. Она проходит легко и приятно, позволяет добиться успеха в особенно важном для вас деле. Это отличное время для общения с близкими или встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться.
Телец
Начало дня едва ли подходит для обсуждения важных вопросов. Требуются незаурядные дипломатические способности, чтобы обойти все острые углы, избежать споров, приблизиться к решению, которое могло бы устроить всех. Гораздо проще подождать немного: ближе к вечеру говорить о серьезных вещах будет гораздо проще и приятнее, достичь взаимопонимания удастся быстрее. Вероятны хорошие новости издалека. Они положат конец сомнениям, помогут определиться с планами на будущее. Многие Тельцы вздохнут с облегчением, узнав, что событие, которого они опасались, так и не произошло.
Близнецы
Никуда не спешите. День сложится удачно, если вы сохраните спокойствие, постараетесь избежать суеты. Нужно время, чтобы понять, как лучше действовать. Полезно будет посоветоваться со старыми знакомыми: скорее всего, они уже сталкивались с проблемами, которые сегодня решаете вы. Вторая половина дня складывается гораздо проще первой и открывает больше возможностей. Не упустите шанс реализовать какие-то старые планы, сделать то, что задумали давным-давно. Вероятны неожиданные встречи, которым вы будете очень рады.
Рак
День приносит приятные неожиданности, удивительные совпадения и события, поднимающие настроение. Радуют встречи с друзьями и другими людьми, которые хорошо вас знают. Находится масса интересных тем для разговора, да и какие-то общие планы могут появиться. Однако важно не расслабляться, рассчитывать на свои силы, а не на везение или удачное стечение обстоятельств. Вторая половина дня – время, когда особенно важным становится внимание к мелким деталям. Именно благодаря ему вы не допустите серьезных ошибок, примете верные решения.
Лев
Благоприятный, но беспокойный день. Трудно оказывается сосредоточиться на работе или каких-то полезных занятиях: отвлекают мысли о семейных делах, а порой и романтические переживания. Хочется о многом поговорить, поделиться переживаниями. Но лучше не делать этого, пока вы не убедитесь, что рядом есть человек, который действительно понимает вас и готов поддержать. День отлично подходит для покупок, в том числе крупных. Вы отлично выбираете вещи, которые долго будут радовать, но не тратите на них больше, чем необходимо.
Дева
Едва ли день пройдет так, как вы предполагали. Вероятны какие-то неожиданные события, из-за которых нужно будет изменить планы. Однако переживать вы едва ли станете, поскольку все складывается достаточно удачно. Возможны приятные встречи, полезные знакомства. Некоторым Девам удается заручиться поддержкой очень влиятельных людей. Если в первой половине дня вы будете заняты решением каких-то текущих задач, то во второй сможете достичь давно поставленных важных целей. Это потребует усилий, но никакие преграды не заставят вас отказаться от задуманного. Вы справитесь.
Весы
Придется поторопиться. События развиваются стремительнее, чем вы ожидали, и отстать от них никак нельзя. Поэтому принимать решения нужно быстро. Вы с этим отлично справляетесь, хотя порой и сомневаетесь в том, правильный ли путь вы выбрали. Не тревожьтесь; вскоре станет совершенно очевидно, что все было сделано верно. Стоит быть осторожнее с деньгами. Спонтанные покупки едва ли будут удачными, есть риск потратить значительную сумму на ерунду. Зато везет в любви. В личных отношениях вероятны значительные перемены к лучшему.
Скорпион
Вряд ли удастся сосредоточиться на чем-то. Появляются новые задачи, с каждой хочется справиться хорошо, вот вы и переключаетесь с одного дела на другое, стараясь ничего не забыть и не перепутать. И это вам удается! Можно добиться отличных результатов там, где другие отступили, столкнувшись с непреодолимой преградой. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторые Скорпионы найдут новый источник доходов, поймут, как можно заработать на том, чему вы давным-давно научились просто из любопытства.
Стрелец
Благоприятный день для любых разговоров о работе и учебе, возможном развитии вашей карьеры. Легко найти союзников, готовых взять на себя часть ваших забот, помочь в решении сложных задач. На новых знакомых вы производите неизгладимое впечатление. Им кажется, что вы способны достичь невозможного, и это не так уж далеко от истины. Старайтесь быть терпеливыми и деликатными с теми, кто вам дорог. Лучше воздержаться от критики и иронических замечаний: они могут показаться обидными, излишне резкими. Куда полезней вести приятные разговоры, пусть и не слишком важные.
Козерог
Не требуйте невозможного ни от себя, ни от окружающих. День складывается неплохо, но если ваши ожидания слишком высоки, избежать разочарования трудно. Вряд ли получится быстро справиться с важной задачей, достичь цели, поставленной давным-давно. Решение любых серьезных задач сегодня требует больше времени, чем вам хотелось бы, так что запаситесь терпением. Лучше избегать любых споров: даже те из них, что возникают из-за пустяков, могут перерасти в конфликты. Стоит сейчас пойти на незначительные уступки, чтобы потом настоять на своем в более серьезном деле.
Водолей
День, когда особенно важным становится умение не идти на поводу у эмоций и не поддаваться на провокации. Если вы поведете себя правильно, то не только справитесь со всеми возникающими трудностями, но и добьетесь давно поставленной цели. Вероятны успехи в делах, требующих творческого подхода, нестандартного взгляда на вещи. Если в первой половине дня нужно будет сосредоточиться на делах, то во второй появятся возможности для приятного общения, встреч с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Не упустите шанс восстановить важные старые связи.
Рыбы
День дает шанс укрепить деловые связи, заручиться поддержкой влиятельных людей. Вы легко находите союзников, потому что знаете, чем заинтересовать каждого. При этом невыполнимых обещаний давать не приходится: вы хорошо видите, каковы реальные возможности. Вероятны удачные сделки, возможно заключение договоров о долгосрочном сотрудничестве. Вероятны приятные события в семье, перемены к лучшему в отношениях с близкими. Удается спокойно и конструктивно обсудить вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия.