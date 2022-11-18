Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 ноября

Близнецы

Никуда не спешите. День сложится удачно, если вы сохраните спокойствие, постараетесь избежать суеты. Нужно время, чтобы понять, как лучше действовать. Полезно будет посоветоваться со старыми знакомыми: скорее всего, они уже сталкивались с проблемами, которые сегодня решаете вы. Вторая половина дня складывается гораздо проще первой и открывает больше возможностей. Не упустите шанс реализовать какие-то старые планы, сделать то, что задумали давным-давно. Вероятны неожиданные встречи, которым вы будете очень рады.

Рак

День приносит приятные неожиданности, удивительные совпадения и события, поднимающие настроение. Радуют встречи с друзьями и другими людьми, которые хорошо вас знают. Находится масса интересных тем для разговора, да и какие-то общие планы могут появиться. Однако важно не расслабляться, рассчитывать на свои силы, а не на везение или удачное стечение обстоятельств. Вторая половина дня – время, когда особенно важным становится внимание к мелким деталям. Именно благодаря ему вы не допустите серьезных ошибок, примете верные решения.

Лев