Не все участники коллектива российской певицы Zivert могут въехать на территорию Эстонию из-за действующих ограничений, введенных правительством Эстонии. Несколько месяцев назад было решено не впускать в страну граждан России с любыми шенгенскими визами из-за продолжающихся военных действий, которые ведет Россия на территории Украины. Это известно давно, странно, что организаторы продавали билеты до последнего. Теперь сообщается, что концерт переносится как минимум на год. Но билеты не рекомендуется сдавать.
Любимицу Пугачевой Zivert не пропустили через эстонскую границу: концерт в Таллинне 18 ноября не состоится
Любимицу Пугачевой Zivert не пропустили через эстонскую границу: концерт в Таллинне 18 ноября не состоится
«Потрясающее шоу в сопровождении музыкантов не состоится в эту пятницу. Концерт переносится на следующий год с предварительной датой в ноябре 2023 года», – заявляют организаторы.
Для клиентов Piletilevi:
– если новая дата мероприятия вам не подходит, билеты можно вернуть с 16.11.2022 по 16.12.2022;
– во всех пунктах продажи Piletilevi (за исключением станций Circle K) и пункта продажи в торговом центре Виру;
Владельцев PDF-билетов просим связаться по адресу: tagasiost@piletilevi.ee, в письме указать номер заказа.
После 16.12.2022 заявки на возврат не принимаются, билет остается действительным на новую дату.
Для клиентов Ticketbest:
– если новая дата мероприятия вам не подходит, вы можете подать заявку на возврат билета, написав на емайл info@ticketbest.ee, прикрепив копию
билета и указав номер заказа;
– заявки принимаются только в период с 16.11 по 16.12 2022 года. После 16.12.2022
прием заявок на возврат не производится и не осуществляется;
– выплаты по заявкам начнутся только с 01.12.2022 года;
– возврат номинальной стоимости билета может быть осуществлен только на расчетный счет, с которого осуществлялась оплата.
А теперь о главном: почему не стоит сдавать билеты на концерт Zivert? Перенос мероприятия влечет за собой дополнительные затраты для покрытия невозвратных расходов, из-за чего цены на билеты будут повышены. Следовательно, если вы потом решите все же купить новые билеты, то стоимость у них будет выше, чем у тех, что у вас уже сейчас на руках.