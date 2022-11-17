Любимицу Пугачевой Zivert не пропустили через эстонскую границу: концерт в Таллинне 18 ноября не состоится

Не все участники коллектива российской певицы Zivert могут въехать на территорию Эстонию из-за действующих ограничений, введенных правительством Эстонии. Несколько месяцев назад было решено не впускать в страну граждан России с любыми шенгенскими визами из-за продолжающихся военных действий, которые ведет Россия на территории Украины. Это известно давно, странно, что организаторы продавали билеты до последнего. Теперь сообщается, что концерт переносится как минимум на год. Но билеты не рекомендуется сдавать.