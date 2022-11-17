Три знака Зодиака, которых удача будет ловить за хвост 17 ноября

Тельцы

Вы ощутите высокий уровень энергии и положительные вибрации на профессиональном фронте. Высокий уровень мотивации отразится на вашей работе. Вы будете осыпаны благодарностями от начальства. Это время быть счастливыми, и вы будете избавлены от любого рабочего давления. Положение планет поможет вам обрести ясность, и любой нереализованный проект наконец-то сдвинется с мертвой точки.

Скорпионы

Положение Луны может дать вам нужный импульс для внесения определенных изменений в вашу жизнь. Этот день может оказаться удачным для того, чтобы внести в вашу жизнь что-то новое. Пришло время решиться и превратить задумки в реальные действия. Определите свои проблемные области и разработайте практическую стратегию для их решения.

Водолеи