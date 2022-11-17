Зять Путина Игорь Зеленский владеет двумя квартирами в Мюнхене

Квартиры находятся в доме на пересечении улиц Арнульфштрассе, Франциска-Шмитц-Штрассе и Георг-Линдау-Штрассе. Этой недвижимостью вместе с ним владеет его бывшая супруга Яна Серебрякова, у них есть общие дети.

Игорь Зеленский – бывший художественный руководитель Баварского государственного балета, народный артист России. Настоящее Время, «Медуза» и центр «Досье» в совместном расследовании ранее рассказали, что он уже несколько лет фактически состоит в браке с Катериной Тихоновой, у них есть дочь.

В начале апреля 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину Игорю Зеленскому пришлось оставить должность в Мюнхене, которую он занимал с 2016 года. До этого он руководил труппой в московском Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Там, предположительно, началось общение с дочерью российского президента.