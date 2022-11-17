Гороскоп на 17 ноября для всех знаков Зодиака

Вторая половина дня проходит спокойнее. Многое складывается удачно, становится ясно, что раньше вы волновались зря. Вероятны заметные перемены к лучшему в отношениях с людьми, с которыми прежде не удавалось ладить.

Овен

Кое-каких трудностей день не лишен, но справляетесь вы с ними отлично. Во многом помогают старые знакомые. Вы знаете, к кому можно обратиться за поддержкой, но не злоупотребляете добротой своих союзников, стараетесь никого не обременять. Вероятны удачные совпадения, какие-то происшествия, которые натолкнут вас на интересные мысли, подскажут, куда двигаться дальше. Возможны успехи в работе. Вы быстро справляетесь со сложными делами, поскольку подходите к ним по-своему, не ждете подсказок и советов. Хорошие новости обрадуют и вас, и ваших близких.

Телец

Отличный день для общения. Даже непростые темы удается обсудить спокойно и конструктивно, даже неприятные вещи вы говорите так, что никому и в голову не приходит обижаться. Не исключены интересные деловые предложения. Ваши идеи многим по душе, и наверняка появятся люди, которые захотят поучаствовать в их реализации. Но важно не торопиться. Из-за спешки вы порой допускаете ошибки, упускаете из виду что-то важное. Обдумывайте каждый шаг; так вы сможете избежать многих неприятных моментов. Старые знакомые дают отличные советы, к которым стоит прислушаться.

Близнецы