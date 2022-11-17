Важно не давать воли дурному настроению и негативным эмоциям в начале дня. Легко пойти у них на поводу, сказать или сделать то, о чем позже придется пожалеть. Руководствоваться здравым смыслом сложнее, но гораздо полезней. Именно он позволяет избежать ошибок, отлично справиться с важными делами и найти правильные ответы на серьезные вопросы, пишет Дворец.
Гороскоп на 17 ноября для всех знаков Зодиака
Вторая половина дня проходит спокойнее. Многое складывается удачно, становится ясно, что раньше вы волновались зря. Вероятны заметные перемены к лучшему в отношениях с людьми, с которыми прежде не удавалось ладить.
Овен
Кое-каких трудностей день не лишен, но справляетесь вы с ними отлично. Во многом помогают старые знакомые. Вы знаете, к кому можно обратиться за поддержкой, но не злоупотребляете добротой своих союзников, стараетесь никого не обременять. Вероятны удачные совпадения, какие-то происшествия, которые натолкнут вас на интересные мысли, подскажут, куда двигаться дальше. Возможны успехи в работе. Вы быстро справляетесь со сложными делами, поскольку подходите к ним по-своему, не ждете подсказок и советов. Хорошие новости обрадуют и вас, и ваших близких.
Телец
Отличный день для общения. Даже непростые темы удается обсудить спокойно и конструктивно, даже неприятные вещи вы говорите так, что никому и в голову не приходит обижаться. Не исключены интересные деловые предложения. Ваши идеи многим по душе, и наверняка появятся люди, которые захотят поучаствовать в их реализации. Но важно не торопиться. Из-за спешки вы порой допускаете ошибки, упускаете из виду что-то важное. Обдумывайте каждый шаг; так вы сможете избежать многих неприятных моментов. Старые знакомые дают отличные советы, к которым стоит прислушаться.
Близнецы
Благоприятный день для работы, а также любых важных и полезных дел. Вы внимательны и серьезны, рассчитываете на свои силы, а не полагаетесь на везение. Это позволяет избежать недоразумений и ошибок. Хорошо проходят переговоры, можно обсуждать любые профессиональные вопросы, а также то, что касается развития вашей карьеры. Вы легко ладите с окружающими, многих понимаете с полуслова. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с людьми, которые вам особенно дороги. Если в последнее время возникали какие-то напряженные моменты, сейчас о них можно забыть.
Рак
Не принимайте близко к сердцу мелкие недоразумения, которые могут возникнуть в первой половине дня. Вы склонны переживать из-за пустяков, тревожиться о том, на что в другое время просто не обратили бы внимания. К счастью, рядом есть люди, знающие, как поднять вам настроение. Вторая половина дня радует. Это благоприятное время для работы: вы отлично справляетесь с решением сложных профессиональных задач. В личной жизни также преобладает влияние позитивных тенденций; будут и поводы для радости, и какие-то приятные неожиданности. Некоторых Раков ждут романтические сюрпризы.
Лев
День не самый спокойный, но плодотворный и удачный. Лучше придерживаться плана, составленного раньше: это позволит вам избежать лишних переживаний и волнений, ничего не забыть, не перепутать и не упустить из виду. Легко будет избавиться от того, что мешает двигаться вперед. Да и преграды, возникающие на пути, вы быстро сможете преодолеть. Удается решить сложные рабочие вопросы. В этом часто помогает опыт новых знакомых, к хорошим советам которых вы внимательно прислушиваетесь. Для споров с близкими не будет повода, вы быстро договоритесь об общих планах.
Дева
Этот день едва ли подходит для того, чтобы идти на риск или ставить опасные эксперименты. Не стоит и отступать от традиций, нарушать общепринятые правила. Осторожность и предусмотрительность будут очень кстати; именно благодаря им вы достигнете поставленных целей. Порадуют какие-то домашние события. Вероятны приятные известия, касающиеся кого-то из самых близких людей. Вечер подходит для встречи с друзьями или романтического свидания. Вы отлично проведете время, получите массу позитивных эмоций.
Весы
День интересных идей. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела, и правильно делаете: многое получается хорошо, удается быстро достичь отличных результатов. Возможны и необычные предложения; вы согласитесь на них без долгих раздумий и не пожалеете об этом. Стоит прислушиваться к интуиции особенно внимательно: благодаря ее подсказкам вы сегодня можете добиться того, о чем долго мечтали. Полезно проявлять инициативу. Окружающие рады даже самым необычным вашим предложениям, охотно поддерживают оригинальные идеи и помогают в их осуществлении.
Скорпион
День сложится удачно, если вы не станете ожидать от него слишком многого. Прежде чем браться за новые дела, убедитесь, что сможете справиться с ними самостоятельно; получить помощь вовремя едва ли удастся. Привычные задачи вы решите быстро. А вот новые могут оказаться неожиданно сложными, и не все получится сразу. Радует общение с друзьями: они делятся хорошими новостями, дают отличные советы, предлагают что-то интересное. С любимым человеком порой сложно найти общий язык. Тут выручают ваши тактичность и деликатность.
Стрелец
Хороший день для того, чтобы взяться за что-то новое. Пусть даже дело будет не слишком важным, не беда. Хочется внести в жизнь нечто необычное, и момент для этого сейчас самый подходящий. Можно начинать учиться: вы быстро запоминаете все, что может пригодиться, многое схватываете на лету. День обещает приятные знакомства, хорошо подходит для встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Интуиция подсказывает, как стоит себя вести. Благодаря ее подсказкам вы не попадете в неловкую ситуацию, не скажете и не сделаете того, о чем пришлось бы пожалеть.
Козерог
Будет шанс успешно завершить сложное и важное дело, которому было отдано немало сил. Правда, трудности могут возникнуть, когда вы будете буквально в шаге от цели; но с ними быстро удастся справиться. Вы изобретательны, часто придумываете то, что вряд ли еще кому-то могло бы прийти в голову. Окружающих восхищают ваши идеи. День подходит для решения важных вопросов, касающихся имущества и финансов. Удачны крупные покупки, и неважно, были ли они запланированы заранее. Не исключены интересные предложения, касающиеся работы. Если их делают ваши старые знакомые, можно соглашаться без долгих раздумий.
Водолей
День приносит неожиданности. Сначала они могут озадачить и заставить волноваться, но вскоре становится совершенно очевидно, что все происходящее идет вам на пользу. Вы быстро ориентируетесь в новой ситуации, принимаете верные решения. Удача улыбается Водолеям, которые сегодня берутся за что-то новое. Вероятны неожиданные визиты, встречи, которым вы будете очень рады. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение. Сегодня вы особенно обаятельны и многим нравитесь, кто-то может влюбиться с первого взгляда.
Рыбы
Приятный день, открывающий много интересных возможностей. На работе вероятны какие-то интересные события, перемены, из-за которых у вас появятся новые обязанности, но и доходы возрастут. Вероятны полезные знакомства, встречи с людьми, при поддержке которых вы позже осуществите свои смелые планы. Вы чаще обычного оказываетесь в центре внимания, но ничуть не смущаетесь. Приятно, что окружающие искренне интересуются вашими делами. Воспользуйтесь случаем, чтобы рассказать о своих победах и успехах: кое-кому интересно будет об этом узнать.