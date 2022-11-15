Что нельзя делать и приметы на 16 ноября. Важные традиции, о которых нужно знать.
Приметы на 16 ноября: какие 3 вещи нужно сделать в день Анны, чтобы привлечь большую удачу
Приметы на 16 ноября: какие 3 вещи нужно сделать в день Анны, чтобы привлечь большую удачу
16 ноября церковь почитает память святой Анны Всеволодны - дочери киевского князя Всеволода Ярославовича.
В этот день принято было готовить вкусные пироги с замороженными ягодами - брусникой, клюквой, малиной.
Девушки и женщины в этот день пряли, вышивали и вязали.
Чтобы удачу привлечь, можно убрать в доме. Навести порядки в шкафах и выбросить ненужные вещи.
Что нельзя делать 16 ноября
- Нельзя ходить в поле и огород 16 ноября.
- Нельзя шуметь и громко веселиться.
- Нельзя 16 ноября выходить из дома без особой нужны.
- Нельзя 16 ноября ссориться с кем-то и отправляться в дальнюю дорогу.
Приметы на 16 ноября
- Если снег и мороз ударили, что хлеб будет расти хорошо.
- Если дрова в печи шипят, дымят, плохо загораются, то ждать тепла.
- Если дым из трубы опускается вниз и стелется по земли, то ждать оттепели.
Ключевые слова